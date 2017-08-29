Ожидаем умеренного снижения российского рынка акций на противоречивом внешнем фоне - ИК "Фридом Финанс"

"В сложившихся условиях мы ожидаем некоторого снижения наших индексов в начале дня. К негативной составляющей внешнего фона может добавиться желание игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным "длинным" позициям, что приведет к коррекции на нашем рынке. В дальнейшем на фоне открытия Европы "медведи" могут сохранить инициативу в своих руках, в результате чего индекс ММВБ отступит в район 1980 пунктов. Однако с середины дня наши акции могут получить поддержку со стороны "черного золота". В преддверии публикации данных по запасам от Американского института нефти, которые выйдут сегодня после нашего закрытия, рынок энергоносителей может продолжить рост. Это позволит нефти марки Brent вновь преодолеть уровень 52,5 доллара за баррель, что будет способствовать отыгрышу части потерь российскими индексами. Во второй половине дня внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях из США. В частности, игроки обратят внимание на данные по индексу потребительского доверия, который способен оказать существенное влияние на рыночные настроения", - отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.