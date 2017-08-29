Нефть, геополитика и позиции доллара на Forex станут основными ориентирами для рубля - TeleTrade

"В прошедший понедельник выплатой налога на прибыль закончился налоговый период. Основной внутренний фактор влияния на валютный рынок себя исчерпал. Нефть, геополитика и позиции доллара на Forex станут основными ориентирами для рубля на текущей неделе. Запуск ракеты КНДР вызвал переполох в азиатско-тихоокеанском регионе и спровоцировал падение доллара против иены и евро – низкодоходных валют, которые в моменты обострения международной обстановки выступают в качестве "защитных" активов. На локальном рынке доллар несколько восстановил позиции, а евро, вероятно, продолжит дорожать против рубля. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар может вырасти в диапазон 58,60–58,80 руб., евро при этом будет стремиться достичь значений 70,20–70,40 руб." - отмечает валютный стратег TeleTrade Александр Егоров.