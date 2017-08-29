В начале торгов вторника возможна приостановка роста по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов акциями возможна приостановка роста по индексу РТС из-за усиления геополитических рисков – как сообщается, КНДР сегодня утром произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японии. Нарастание напряженности в Азии может стать фактором увеличения спроса на "защитные" активы (драгметаллы, гособлигации развитых стран) и снижения активности покупателей на развивающихся рынках акций. Дальнейшее развитие событий во многом зависит от реакции мирового сообщества на действия КНДР (как сообщается, экстренное заседание Совета безопасности ООН пройдет сегодня вечером). На валютном рынке доллар может получить некоторую поддержку в качестве "защитной" валюты, но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока не наблюдается", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.