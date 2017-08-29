Рубль слабеет к доллару и евро на фоне снижения спроса на рублевую ликвидность

Москва. 29 августа. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сокращения спроса на рублевую ликвидность в связи с завершившимися накануне налоговыми выплатами за август.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,52-58,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,54 руб./$1 (+10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,4 руб./EUR1 (+42 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 24,54 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 63,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,9 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 55,35 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов на фоне сокращения спроса на рублевую ликвидность, так как накануне, в понедельник, завершился налоговый период августа. Заметная разница в динамике пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" объясняется ростом пары "евро-доллар" на Forex выше $1,2 впервые с января 2015 года.

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник после снижения до минимума за месяц накануне из-за резкого сокращения объемов нефтепереработки в Техасе. Инвесторы продолжают следить за ураганом "Харви", который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану.

Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя из-за урагана и наводнения, и аналитики прогнозируют дальнейшее расширение проблемы. При этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%, и избыток предложения нефти в США увеличивается.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК увеличилась на 0,49% - до $51,67 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,71% - до $46,9 за баррель.