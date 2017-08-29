Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 29 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Изменения фондовых индексов США по итогам торгов в понедельник были слабыми и разнонаправленными, топливно-энергетический комплекс оказался под ударом из-за урагана "Харви", который обрушился на Техас в минувшие выходные, вызвал беспрецедентное наводнение и привел к приостановке работы целого ряда НПЗ, трубопроводов и электростанций.

По предварительным оценкам, ущерб от "Харви" с учетом наводнения в Техасе может превысить $30 млрд, заявил агентству Bloomberg эксперт Enki Research Чак Уотсон. В таком случае "Харви" войдет в топ-8 самых разрушительных ураганов в истории США. По словам Ч.Уотсона, страховка покроет лишь около четверти ущерба от стихийного бедствия - 27%, что является довольно низким показателем. Появились и более пессимистичные оценки: ряд экспертов считают, что "Харви" обойдется США более чем в $100 млрд. Вместе с тем страховые брокеры предупреждают, что полная оценка последствий и ущерба займет как минимум несколько недель.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник вместе с азиатскими валютами из-за запуска северокорейской ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,44% на фоне укрепления иены. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, южнокорейский KOSPI - 0,5%. Вместе с тем китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Таиландский SE THAI подскочил на 1,6%.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал пуск ракеты КНДР "беспрецедентной серьезной угрозой". Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН для усиления давления на Северную Корею. Администрация президента Южной Кореи созывает встречу совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР. Пущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над мысом Эримо на Хоккайдо, достигнув при этом максимальной высоты 550 км. Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны.

В свою очередь нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник после снижения до минимума за месяц накануне из-за резкого сокращения объемов нефтепереработки в Техасе. Инвесторы продолжают следить за ураганом "Харви", который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,5% - до $52,15 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась на 0,6% - до $46,85 за баррель. В понедельник Brent подешевела на 1%, до $51,89 за баррель, WTI - на 2,7%, до $46,57 за баррель, минимума за неделю. Таким образом, спред цены превысил $5 за баррель.

Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя из-за урагана и наводнения, и аналитики прогнозируют дальнейшее расширение проблемы. При этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%, и избыток предложения нефти в США увеличивается.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 21,677 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,393 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 августа вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (26-28 августа) 0,13%, поднявшись до 524,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-05" (+0,35%), "МОЭСК БО-09" (+0,35%) и "РЖД-23" (+0,3%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,5%), "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (-0,39%) и "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02. Банк разместил лишь 12% выпуска облигаций на 60,112 млн рублей от номинального объема выпуска в 500 млн рублей. Годовые бонды имеют 3 купона. При этом продолжительность 1-го купона составляет 217 дней, 2-3-го купонов - 91 день. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,4% годовых, 2-го купона - 9,9% годовых, 3-го купона - 10,9% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена оферта 16 февраля и 18 мая 2018 года по цене 100% от номинала. Дата погашения займа - 17 августа 2018 года. Облигации размещены в рамках программы биржевых бондов банка серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы - также 10 лет.

Кроме того, "Центр-инвест" утвердил параметры нового выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-03 объемом 500 млн рублей. Срок обращения бумаг - 448 дней.

АО "Эталон ЛенСпецСМУ" (компания-застройщик, входит в петербургский холдинг Etalon) 12 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,40-9,65% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 9,74-10,01% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 11% от номинала погашается в даты выплат 12-19-го купонов, 12% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона. Техническое размещение бумаг запланировано на 15 сентября.

ЗАО "Управление отходами" (Москва) определило ставку 3-го купона облигаций 2-й серии объемом 1,7 млрд рублей в размере 10% годовых. Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года доразместил на 700 млн рублей. Бумаги имеют 10 купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как максимальное значение одной из величин: индекса потребительских цен в РФ в годовом выражении + 4% или ставки рефинансирования ЦБ РФ + 1%.

Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 4 млн 97,937 тыс. облигаций серии БО-17 по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом НКД составил 4 млрд 101 млн 666 тыс. 122,67 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 81,96% бондов данной серии. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в феврале 2015 года на 10 лет. Бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов. Ставка текущего купона - 8,3% годовых. Следующая оферта по выпуску пройдет 26 августа 2019 года.

Евразийский банк развития (ЕАБР) в рамках оферты приобрел 525,030 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала. Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 10,5% выпуска. По данным эмитента, до оферты на его эмиссионном счете уже находилось 4 млн 474,800 тыс. облигаций данной серии (89,5% выпуска), выкупленных по оферте в феврале 2016 года. Второй выпуск облигаций ЕАБРа объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет был размещен в марте 2012 года. Бумаги имеют 28 квартальных купонов. Ставка текущего купона - 8,3% годовых. Дата погашения займа - 21 февраля 2019 года.