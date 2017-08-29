Brent вернулась выше $52

Изменения фондовых индексов США по итогам торгов в понедельник были слабыми и разнонаправленными. Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник. Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник.

Изменения фондовых индексов США по итогам торгов в понедельник были слабыми и разнонаправленными, топливо-энергетический комплекс оказался под ударом из-за урагана "Харви", который обрушился на Техас в минувшие выходные, вызвал беспрецедентное наводнение и привел к приостановке работы целого ряда НПЗ, трубопроводов и электростанций.

По предварительным оценкам, ущерб от "Харви" с учетом наводнения в Техасе может превысить $30 млрд, заявил агентству Bloomberg эксперт Enki Research Чак Уотсон. В таком случае "Харви" войдет в топ-8 самых разрушительных ураганов в истории США. При этом, по словам Ч.Уотсона, страховка покроет лишь около четверти ущерба от стихийного бедствия - 27%, что является довольно низким показателем.

Появились и более пессимистичные оценки: ряд экспертов считают, что "Харви" обойдется США более чем в $100 млрд.

Вместе с тем страховые брокеры предупреждают, что полная оценка последствий и ущерба займет как минимум несколько недель.

Хьюстон - четвертый по величине город США, один из крупнейших портов и центров нефтепереработки - пытается справиться с наводнением после урагана "Харви". По оценкам метеорологов, в Хьюстоне и его окрестностях за неделю ожидается годовая норма осадков - 50 дюймов (127 осадков), что является рекордом для Техаса.

Котировки акций Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снизились на 0,3% и 0,4% соответственно. Exxon закрыла второй по величине НПЗ в США - Baytown в пригороде Хьюстона - из-за наводнения.

Цена акций страховщика Travelers упала на 2,6% из-за ожидаемых масштабных выплат в связи с ураганом "Харви". Travelers - один из крупнейших страховщиков коммерческих рисков в США и единственная страховая компания в составе индекса Dow Jones Industrial Average.

Акции других страховых компаний также ушли в минус: Chubb потеряла 1,3%, Allstate - 1,5%.

Между тем акции компаний, управляющих магазинами товаров для дома и ремонта, подорожали в понедельник в ожидании повышенного спроса после урагана: Lowe's Cos. прибавила 0,6%, Home Depot - 1,2%.

Стоимость бумаг фармкомпании Kite Pharma Inc. подскочила на 28%. Gilead Sciences Inc. купит Kite Pharma за $11,9 млрд, или $180 за акцию - на 29% больше цены закрытия в прошлую пятницу. Курс акций Gilead повысился на 2,1%.

Котировки ценных бумаг Expedia Inc. упали на 4,5% на новостях о том, что гендиректор компании Дара Хосровшахи перейдет на работу в Uber.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 28 августа опустился на 5,27 пункта (0,02%) - до 21808,40 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 1,19 пункта (0,05%) - до 2444,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 17,37 пункта (0,28%) и составил 6283,02 пункта.

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают во вторник вместе с азиатскими валютами из-за запуска северокорейской ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,5% на фоне укрепления иены, более широкий индекс Topix - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, южнокорейский KOSPI - 0,5%.

Вместе с тем китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%.

Таиландский SE THAI подскочил на 1,6%.

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал пуск ракеты КНДР "беспрецедентной серьезной угрозой". Токио будет добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН для усиления давления на Северную Корею. Администрация президента Южной Кореи созывает встречу совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

Пущенная КНДР ракета пролетела около 2 тыс. 700 км, в том числе над мысом Эримо на Хоккайдо, достигнув при этом максимальной высоты 550 км.

Спустя несколько часов после запуска Южная Корея провела учения с имитацией бомбардировки своих вооруженных сил на северо-востоке страны.

Правительство Южной Кореи планирует увеличить госрасходы в 2018 году, чтобы подстегнуть рост экономики. Проект бюджета, представленный во вторник южнокорейским министерством стратегии и финансов, предполагает повышение госрасходов на 7,1%, до 429 трлн вон ($380 млрд), и поступлений в бюджет - на 7,9%, до 447,1 трлн вон. В 2017 году ожидается рост расходов на 3,7%, доходов - на 5,9%.

Уровень безработицы в Японии в июле не изменился - 2,8%, как и в июне, что соответствовало ожиданиям рынка. Вместе с тем потребительские расходы в Японии неожиданно снизились на 0,2% в июле, тогда как эксперты прогнозировали подъем на 2,3%.

Акции компаний АТР, связанных с оборонной промышленностью, дорожают во вторник, в том числе Nippon Avionics прибавила 1,8%.

Цены бумаг игорных домов Макао увеличиваются, поскольку эксперты сочли их распродажу после тайфуна чрезмерной. Galaxy Entertainment прибавила 1,9% на торгах в Гонконге.

Рыночная стоимость девелопера China Evergrande увеличилась на 4,2% благодаря позитивной отчетности за I полугодие и снижению задолженности.

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник после снижения до минимума за месяц накануне из-за резкого сокращения объемов нефтепереработки в Техасе.

Инвесторы продолжают следить за ураганом "Харви", который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК увеличилась на 15 центов (0,29%) - до $52,04 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на $0,21 (0,45%) - до $46,78 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на $0,52 (1%), до $51,89 за баррель, WTI - на $1,30 (2,7%), до $46,57 за баррель, минимума за неделю. Таким образом, спред цены превысил $5 за баррель.

Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя из-за урагана и наводнения, и аналитики прогнозируют дальнейшее расширение проблемы. При этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%, и избыток предложения нефти в США увеличивается.

Директор департамента сырьевых исследований Clipper Data Мэтт Смит считает, что объемы нефтепереработки в Техасе довольно быстро восстановятся и вслед за ними вырастут цены на нефть. Так, НПЗ в Корпус-Кристи могут вернуться к работе до конца текущей недели. Вместе с тем масштабы наводнения после урагана "Харви", которые пока сложно оценить в полной мере, определят темпы восстановления, добавил эксперт.

Аналитики Jefferies ухудшили прогноз среднегодовой цены Brent на 2018 год с $64 до $57 за баррель, на 2019 год - с $67 до $60 за баррель, а на 2020 год - с $70 до $65 за баррель.

"Представляется, что рынок в достаточной степени обеспечен предложением в краткосрочной перспективе, но мы ожидаем сокращения доказанных разрабатываемых резервов и свободных мощностей, что поддержит рост цен в более длительной перспективе", - говорится в обзоре аналитиков Майкла Су и Зака Пархэма.