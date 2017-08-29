Вероятно, через несколько дней акции "Сбербанка" уйдут в коррекцию и потянут за собой остальной рынок - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Прошлая неделя по индексу ММВБ выдалась позитивной, но акции вели себя неоднородно. В понедельник эта неоднородность продолжилась, и пугает рост акций "Газпрома". Акции этого эмитента пробили нисходящий тренд, но "Газпром", как известно, растет последним. После роста этих акций следует коррекция рынка. Очень вероятно, что через несколько дней акции "Сбербанка" уйдут в коррекцию и потянут за собой остальной рынок. В момент коррекции акции сектора электроэнергетики будут "стоять" на месте или даже расти, потому что к ним сейчас большой интерес", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.