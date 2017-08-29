Цены на золото сейчас не могут быть низкими - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Золото сейчас всех интересует. Котировки превысили психологически важную отметку $1300 за унцию, и это потрясающий успех "быков". Причина взрывного роста – ослабление доллара. Дополнительным драйвером роста цен на золото стали продолжение переговоров по выходу Великобритании из ЕС и твит Дональда Трампа. В воскресенье, за несколько дней до начала второго раунда переговоров по пересмотру положений соглашения NAFTA, Дональд Трамп в твиттере снова высказал угрозу разорвать договор NAFTA и обругал торговых партнеров США по этому договору - Канаду и Мексику. Второй раунд переговоров по NAFTA пройдет с 1 по 5 сентября в Мехико. Торговый договор NAFTA был заключен 23 года назад. С таким уровнем политической неопределенности цены на золото не могут быть низкими в принципе. За неделю по 22 августа спекулянты на COMEX увеличили "нетто-длинную" позицию по золоту шестую неделю подряд", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.