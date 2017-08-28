Рубль растерял дневной рост из-за дешевеющей нефти

Москва. 28 августа. Доллар США лишь слегка снижается, евро растет на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне падающих цен на нефть.

Курс доллара США составил 58,55 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 2,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,08 руб./EUR1, повысившись на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 6,9 копейки - до 63,74 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня на фоне усилившей снижение нефти. При этом сначала падение затронуло только контракты на WTI, но в течение дня распространилось и на Brent. Октябрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник подешевел на 1,39% - до $51,26 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 3,24% - до $46,32 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, ключевым фактором, формирующим динамику рубля в рамках сессии в понедельник, являются цены на нефть. "Котировки нефти после роста в первой половине дня спекулятивно снижаются, что может быть связано с массовым закрытием трейдерами "длинных" позиций в связи с тем, что такое событие, как ураган "Харви", уже отыграно. Рубль на этом фоне сначала замедлил рост, а потом перешел к снижению. К середине недели участники торгов переключат внимание с урагана на статистику по рынку энергоносителей от Американского института нефти и Минэнерго США, и, как ожидается, во вторник-среду нынешнее снижение на рынке энергоносителей сойдет на нет ", - считает Т.Нигматуллин.

"В понедельник банки завершали налоговый период перечислениями налога на прибыль, причем отечественная валюта получила поддержку лишь в первой половине дня, а во второй оказалась под давлением снижающихся цен на нефть под влиянием последствий урагана в Мексиканском заливе", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 29 августа на 60,07 копейки, до 58,5469 руб./$1, и повысил курс евро на 14,7 копейки, до 69,8465 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 62,21 копейки по отношению к пятнице и составил 58,4784 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 51,44 копейки по отношению к 25 августа и составил 58,4946 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 835,737 млн, из которых $1 млрд 433,071 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 402,666 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 10,22 копейки к пятнице - до 69,7932 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника поднялся всего на 0,9 копейки по отношению к 25 августа и составил 69,8146 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR400,959 млн, из которых EUR225,91 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR175,049 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,75% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,00% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,11% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 9,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 8,98% годовых.