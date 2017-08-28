Рынок акций РФ начал неделю с роста, несмотря на упавшую нефть

Москва. 28 августа. Рынок акций РФ начал последнюю неделю лета с роста индексов на фоне возврата интереса к рискованным активам, сдерживающим фактором выступила упавшая нефть из-за урагана "Харви", приостановившего работу порядка 10% нефтепереработки в США.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1987,15 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1068,75 пункта (+0,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.

Доллар стоит 58,56 рубля (-0,02 рубля).

В лидерах роста выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4%).

Подешевели акции "Мосбиржи" (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,5% "префы").

Подросли бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) (+0,1%, до 38,695 рубля) на новостях по дивидендам.

Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2017 года в размере 0,869 рубля на акцию, что на 21% выше выплат за первое полугодие 2016 года. Общая сумма выплат, говорится в сообщении ММК, составляет около $164 млн. Это равняется 75% FCF компании за период, что больше, чем закреплено в дивидендной политике (50% FCF). Реестр акционеров для получения дивидендов за первое полугодие 2017 года может быть закрыт 10 октября.

Акции банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) просели до 1309 рублей (-0,5%). Утром были зафиксированы две крупные сделки по цене 1348 рублей (+2,5% к уровню пятницы) объемом 9,3 млрд рублей и 4,65 млрд рублей, общий оборот торгов этими акциями в понедельник составил 13,955 млрд рублей.

Выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоуле не оправдали ожиданий экспертов.

Доллар упал на 1% к евро и на 0,2% к иене после того, как Дж.Йеллен не стала упоминать про денежно-кредитную политику в своем выступлении в Джексон-Хоуле, сосредоточившись на вопросах регулирования банковской сферы. М.Драги также не стал говорить про ДКП: вместо этого глава ЕЦБ рассказал о рисках протекционизма в мировой экономике.

Позитивным фактором для рынка акций США стало заявление экономического советника президента США Дональда Трампа Гэри Кона о том, что президент рассчитывает осуществить налоговую реформу до конца текущего года.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов (китайский CSI 300 вырос на 1,2%), однако просела Европа (в Великобритании выходной, а CAC 40 и DAX потеряли 0,4-0,5%), а в США динамика смешанная (индекс S&P 500 вырос всего на 0,01%, Dow Jones просел на 0,1%).

Стоимость бензина в США выросла до максимума за два года, поскольку из-за урагана "Харви" приостановили работу около 10% нефтеперерабатывающих заводов в США. При этом упала в цене нефть из-за опасений падения спроса.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $51,14 за баррель (-1,6% и +0,7% в пятницу), октябрьская цена WTI - $46,29 за баррель (-3,3% и +0,9% в пятницу).

Поздно вечером в пятницу на побережье Мексиканского залива в США обрушился ураган "Харви", ставший самым мощным ураганом с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 10% всех перерабатывающих мощностей в стране.

Также компании были вынуждены перекрыть нефтепроводы, из-за чего в Западном Техасе могли образоваться существенные запасы нефти, а на Восточном побережье может наблюдаться нехватка топлива. Цены на бензин в США поднимались на 6,8%, до рекордных с июля 2015 года $1,7799 за галлон.

Кроме того, по мнению экспертов, ураган "Харви" привел к сокращению добычи нефти на сланцевом месторождении Eagle Ford в Техасе на 300-500 тыс. б/с.

Также в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что число действующих нефтедобывающих скважин в США на прошлой неделе снизилось на 4 единицы и составило 759 штук.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, ситуация на мировых рынках развивается в смешанных настроениях. Нефть в течение дня стабилизировалась в районе $52 за баррель Brent, что сформировало относительно благоприятную атмосферу на российском рынке акций, однако вечернее падение сырьевых цен может найти отражение в динамике российских бумаг уже во вторник.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Максим Воронов отмечает, что в течение дня динамика российских blue chips была смешанной, но индексам удалось закрыться в небольшом "плюсе". Во вторник влияние на динамику бумаг окажут выходящие отчеты за первое полугодие по МСФО - отчитаются "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "РусГидро", Polymetal (MOEX: POLY), "О'КЕЙ", "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG), "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), банк "Санкт-Петербург". В США выйдет информация по индексу доверия потребителей за август.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, существенных идей, кроме глобального ослабления доллара и продолжающегося роста нефти Brent, на рынке нет. Крепкий рубль давит на бумаги металлургов, акции "АЛРОСА" продолжают восстанавливаться после провала на последствиях аварии на руднике "Мир". Более выраженный покупательский интерес присутствовал в бумагах энергетиков.

"КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+2,2%) отчитался о получении прибыли по МСФО в первом полугодии в размере 990 млн рублей по сравнению с убытком в размере 2 млрд рублей год назад. МТС увеличила прибыль по МСФО во втором квартале на 62,6% (до 14,7 млрд рублей) при росте выручки на 0,7%, "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,3%) увеличила прибыль по МСФО в первом полугодии в 2,8 раза (до 6,8 млрд рублей) при росте выручки на 17,4%. На неделе будет довольно много статистики, которая способна оказать на рынки сильное влияние, поэтому активность российских участников торгов до среды будет невысокой.

Поводом для роста котировок Brent является очередная блокада трубопроводов в Ливии, которая снижает потенциал добычи на 400 тыс. б/с. Однако главным вопросом все же остаются последствия урагана "Харви" в США. Пока на рынке доминирует идея, что снижение перерабатывающих мощностей в стране на 15% приведет к падению спроса на нефть. Однако производство самой нефти также пострадало. Ураган затронул логистику импортных поставок. Кроме того, потери в нефтедобыче составляют около 380 тыс. б/с на морских платформах и около 300 тыс. б/с на наземных вышках. Соответственно, снижение объемов снабжения топливом происходит одновременно со снижением поставок нефти. Наиболее сильно это будет заметно в отчете Минэнерго США только на будущей неделе. Непосредственная реакция рынка была особенно заметна на сильном расширении разрыва в стоимости Brent и WTI.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгия Ващенко, в понедельник подешевели акции "РусАла", что может быть вызвано коррекцией цен на никель и алюминий, а также желанием игроков зафиксировать прибыль по бумаге, которая с июня выросла более чем на 45%. Лидерами роста выступили акции "АЛРОСА", возможным поводом являются ожидания хорошей отчетности за второй квартал и новости о завершении аварийных работ на шахте.

Рубль продолжает укрепление к доллару, теряющему позиции на Forex, дополнительным драйвером для снижения является пробитие вниз отметки 59 руб./$1. Также укреплению рубля способствовали налоговые выплаты: в понедельник выплачивался налог на прибыль, в четверг предстоят выплаты по НДПИ. До конца недели пара рубль/доллар будет в коридоре 58-59 руб./$1, но при росте цены на нефть выше $53 за баррель возможно движение к уровню 57,5 руб./$1.

Акции сырьевых компаний остаются под давлением из-за укрепления рубля, а потенциал бумаг "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) ограничивает преследование ее акционера. Суд по делу "Системы" назначен на 4 сентября, до этого момента бумаги "Мобильных телесистем" будут торговаться в диапазоне 240-255 рублей.

Также рынок ждет новостей вокруг банка "ФК Открытие", акции которого, судя по объему торгов, продают пенсионные фонды. В случае негативных новостей под давлением окажутся акции банка ВТБ (MOEX: VTBR), владеющего около 9% "ФК Открытие". Тем не менее, признаков грядущих потрясений в банковской сфере нет, и участники рынка тоже склонны сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В целом рынок акций уверенно движется к отметке 2000 пунктов по индексу ММВБ. Однако крупных покупателей нет, и шансы на удержание летних максимумов в сентябре низкие. Наиболее вероятным видится коррекция во второй половине недели с целью 1930-1940 пунктов, считает Г.Ващенко.

Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков полагает, что индекс ММВБ пытается пробить вверх сильный уровень сопротивления 1990 пунктов. В последние дни индекс ММВ тянет вверх Сбербанк (MOEX: SBER), лидер по капитализации на российском рынке ($69 млрд). За последнюю неделю акции Сбербанка выросли более чем на 6% - до 182 руб. На прошлой неделе Сбербанк представил хорошую отчетность за полугодие: чистая прибыль выросла на 33,9% - до 353,2 млрд. руб. Технический индикатор RSI не исключает продолжения роста индекса ММВБ, целью этого движения выступает отметка 2050 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+15,5%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+13,5%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+11,5%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+11%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+3,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,1%).

Подешевели бумаги "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-3%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-2,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день (без учета сделок с бумагами "ФК Открытие") составил 20,301 млрд рублей (из них 5,056 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).