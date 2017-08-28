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28 августа 2017 года 19:19
"ВТБ Капитал" поднял оценку ADR МТС на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $12 до $12,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, прогнозная стоимость акций оператора была повышена до 375 рублей за штуку. Рекомендация "покупать" была подтверждена аналитиками "ВТБ Капитала" для депозитарных расписок и акций МТС. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $10,98 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Консенсус-прогноз цены акций оператора, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 308,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость ADR МТС составляет порядка $9,28 за штуку, акции - около 253 рублей.
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28 августа 2017 года 19:41
Москва. 28 августа. Доллар США лишь слегка снижается, евро растет на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне падающих цен на нефть. читать дальше
.28 августа 2017 года 19:28
Москва. 28 августа. Рынок акций РФ начал последнюю неделю лета с роста индексов на фоне возврата интереса к рискованным активам, сдерживающим фактором выступила упавшая нефть из-за урагана "Харви", приостановившего работу порядка 10% нефтепереработки в США. читать дальше
.28 августа 2017 года 19:02
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.28 августа 2017 года 18:45
напряжения на рынке не ощущается, однако запасы ликвидности заметно сократились. В понедельник банки завершали налоговый период перечислениями налога на прибыль. В ставках МБК напряжения по-прежнему не ощущалось, хотя спрос на однодневном аукционе РЕПО Федерального казначейства увеличился вдвое (до... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:51
Цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель - Julius Baer
Рынки энергоносителей оценивают последствия урагана «Харви», удар которого в прошедшие выходные пришелся на ключевые регионы энергетического сектора США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на сырую нефть оставались стабильными в понедельник утром, но... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:23
Позиции доллара в ближайшее время будут оставаться шаткими - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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.28 августа 2017 года 16:55
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.28 августа 2017 года 16:26
"Российский рынок акций способен закрыть день в "плюсе", хотя укрепление рубля оказывает явно негативное влияние на бумаги экспортёров. Однако котировки Brent выше $52 за баррель оказывают на рынок позитивное влияние. Впрочем, до середины недели резких движений не ожидается", - отмечает аналитик... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:53
"Доллар в конечном счете может укрепиться по мере приближения дебатов по долговому лимиту, поскольку в центре внимания окажется долларовая ликвидность, даже если Федрезерв не начнет сокращать баланс. Евро стремительно растет после того, как встреча Йеллен и Драги закончилась со счетом один-два.... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:45
Москва. 28 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине в последний день налогового периода в августе. читать дальше
.28 августа 2017 года 15:23
В скором времени ожидаем обновления годового максимума и тестирования золотом отметки $1300 - Dukascopy Bank SA
"В пятницу торги по паре XAU/USD были отмечены высокой волатильностью, а именно 1,42%, однако рост золота против доллара США составил 0,36%. Фигура "симметричного краткосрочного треугольника" была пробита сначала вниз, а затем резко вверх. В понедельник пара торгуется за верхней границей... читать дальше
.28 августа 2017 года 14:59
Отсутствие комментариев Драги на тему переоцененности европейской валюты запустило новое ралли евро - eToro
Единая валюта не остановилась на пятничных достижениях, и на открытии сегодняшних торгов в Азии передвинула 2,5-летние максимумы до 1.1960, тем самым включив в игру отметку 1.20, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. На достижении области... читать дальше
.28 августа 2017 года 14:34
"Поддержку рублю оказывает фронтальное ослабление доллара к основным мировым валютам, рост цен на нефть из-за ураганов в США, спрос нерезидентов на фоне крайне низкой оценки риска (CDS на Россию опустились ниже уровня 2014 г.). В данный момент позитивные факторы для национальной валюты... читать дальше
.28 августа 2017 года 14:18
К концу квартала считаем базовым сценарием возвращение пары доллар/рубль в район 60-61 руб/долл. - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль вернулась к минимальным уровням за последние два месяца, констатируют эксперты Промсвязьбанка. Ослабление доллара на фоне симпозиума в Джексон-Хоул способствовало снижению пары доллар/рубль до двухмесячных минимумов (район 58,50 руб/долл.). В целом практически вся группа валют... читать дальше
.28 августа 2017 года 13:52
Торговая динамика на фондовом рынке смешанная, без выраженной отраслевой направленности, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Без негативных новостей более чем на 4% снижаются акции RusAl Plc. Это может быть вызвано коррекцией цен... читать дальше
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