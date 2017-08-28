"ВТБ Капитал" поднял оценку ADR МТС на 4%, подтвердив рейтинг "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $12 до $12,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, прогнозная стоимость акций оператора была повышена до 375 рублей за штуку.

Рекомендация "покупать" была подтверждена аналитиками "ВТБ Капитала" для депозитарных расписок и акций МТС.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $10,98 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Консенсус-прогноз цены акций оператора, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет 308,4 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость ADR МТС составляет порядка $9,28 за штуку, акции - около 253 рублей.