В дальнейшем ожидаем роста индекса ММВБ к отметке 2050 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс ММВБ слабо повышается, менее 1%. Индекс пытается пробить вверх сильный уровень сопротивления 1990 пунктов. В последние дни индекс ММВ тянет вверх Сбербанк, лидер по капитализации на российском рынке - 69 млрд. долл. За последнюю неделю акции Сбербанка об. выросли более 6% - до 181 руб. На прошлой неделе Сбербанк представил хорошую отчетность за 1 полугодие 2017 года, чистая прибыль выросла на 33,9% - до 353,2 млрд. руб. Технический индикатор RSI не исключает продолжения роста индекса ММВБ. При этом, существенных причин для снижения индекса ММВБ сегодня пока не наблюдается. В дальнейшем можно ожидать роста индекса ММВБ к отметке 2050 пунктов", - отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков.