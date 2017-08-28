Рубль во второй половине дня оказался под давлением снижающихся цен на нефть - ИК "Велес Капитал"

"Налоговый период позади - напряжения на рынке не ощущается, однако запасы ликвидности заметно сократились. В понедельник банки завершали налоговый период перечислениями налога на прибыль. В ставках МБК напряжения по-прежнему не ощущалось, хотя спрос на однодневном аукционе РЕПО Федерального казначейства увеличился вдвое (до 200 млрд руб.). Отечественная валюта получала поддержку лишь в первой половине дня, а во второй оказалась под давлением снижающихся цен на нефть под влиянием последствий урагана в Мексиканском заливе. Главным событием завтрашнего дня на денежном рынке станет очередной депозитный аукцион Банка России. Несмотря на то, что напряженность на рынке после перечисления всех платежей не ощущается, запасы свободных средств у банков уменьшились, поэтому сохранение объема абсорбирования ликвидности на уровне недельной давности (1 трлн руб.) может оказаться более чувствительным для стоимости фондирования и «подтянуть» его до уровня ключевой ставки ЦБ", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.