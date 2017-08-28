Цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель - Julius Baer

Рынки энергоносителей оценивают последствия урагана «Харви», удар которого в прошедшие выходные пришелся на ключевые регионы энергетического сектора США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на сырую нефть оставались стабильными в понедельник утром, но цены на бензин подскочили почти на 7%. Динамика цен показывает первоначальную реакцию на последствия урагана, учитывая, что нефтеперерабатывающие предприятия сообщают о более существенных перебоях в поставках, чем производители нефти из Мексиканского залива. Несмотря на то, что связанный с ураганом ущерб выглядит умеренным, продолжающиеся дожди и наводнения фактически остановили экономическую активность в южном Техасе, что будет иметь более широкие экономические последствия, которые затронут не только энергетический сектор.

"Запасы сырой нефти и нефтепродуктов достаточно высоки и должны пережить временные проблемы с поставками с нефтеперерабатывающих заводов, особенно с учетом того, что наводнения снижают спрос на нефть в регионе, - указывает эксперт. - Исторически, движения цен на нефть, связанные с ураганами, были временными и краткосрочными. Ключевыми уравновешивающими элементами являются порты и восстановление торговли сырой нефтью и нефтепродуктами. Изменение цен на энергоносители может стать более длительным только в случае, если перебои в торговле окажутся более существенными. Мы сохраняем нейтральную позицию по нефти, и ожидаем, что цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре в основном на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель. Автомобильный сезон близится к концу, и спрос на нефть в ближайшие недели будет снижаться. Это сезонное снижение должно вернуться на передний план после того, как последствия урагана «Харви» утихнут".

Ураган «Харви» ударил по ключевым регионам энергетического бизнеса США и приостановил экономическую активность регионе. Несмотря на значительные перебои в поставках, изменение цен на энергоносители не должно стать долгосрочным, полагает Н. Рюкер. Эксперт сохраняет нейтральную позицию и ожидает, что цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре, в том числе в связи тем, что рост производства сланцевых углеводородов и стагнирующий спрос на нефть со стороны западных потребителей подрывают эффективность ближневосточного соглашения по ограничению производства.