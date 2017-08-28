Позиции доллара в ближайшее время будут оставаться шаткими - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в понедельник уверенно чувствует себя по отношению к слабеющему доллару, дополнительным фактором поддержки выступают продажи экспортной выручки, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом негативная динамика нефтяных котировок может оказывать давление на курс российской валюты. «Черное золото» торгуется в минусе после публикации прогноза американского Управления энергетической информации (EIA) о росте добычи сырья в стране до 9,4 млн баррелей в сутки в текущем году и до 9,9 млн баррелей в сутки – в следующем. В то же время последствия урагана «Харви», а также проблемы с поставками в Ливии вызывают тревогу инвесторов. Позиции доллара в ближайшее время будут оставаться шаткими в условиях сохраняющейся неопределенности с повышением потолка государственного долга США. Участники рынка ожидают выхода новых порций экономической статистики, в первую очередь – данных по американскому рынку труда. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 57,95 – 58,95 руб./долл.".