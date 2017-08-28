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Главная / Мнения аналитиков / Нефтяные цены удерживаются выше уровня $52 - Бинбанк
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28 августа 2017 года 16:55
Нефтяные цены удерживаются выше уровня $52 - Бинбанк
"В начале недели нефтяные цены удерживаются выше уровня $52. Поддержкой для цен, как нами и ожидалось, выступили данные буровой активности, вышедшие в минувшую пятницу и показавшие снижение числа буровых установок за последнюю неделю на 4 шт. до 759 шт. Такая динамика буровой активности, по нашему мнению, соответствует текущим стабильным уровням роста американского производства нефти (порядка 25 тыс.барр./сутки в неделю) и позволяет полагать, что текущая динамика производства не продемонстрирует более резких темпов своего роста до конца 2017 года. Однако на этой неделе нефтяные цены, скорее всего, окажутся под влиянием более сильного фактора в виде удара урагана "Харви" по побережью Техаса – "сердцу" американской нефтяной отрасли. По оценкам метеорологов, "Харви" была присвоена 4-я степень угрозы (из 5 возможных), в связи с чем ожидается, что последствия урагана окажут одно из наиболее существенных воздействий на нефтяную инфраструктуру штата за последние 13 лет. Несмотря на тот факт, что на сегодняшний день ураган потерял свою основную мощь, обильные дожди, поддерживающие уровни затопления, по мнению синоптиков, не позволят перейти к ликвидации последствий удара стихии в течение ближайших трех дней, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В результате мы полагаем, что на этой неделе еженедельный отчет от Минэнерго США (выход 30.08.2017) будет содержать двоякую информацию. С одной стороны, инвесторы могут увидеть некоторый рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов в виду временной остановки перерабатывающих мощностей, что может привести к незначительным распродажам актива. С другой стороны, американское производство может продемонстрировать существенное сокращение, что может дать нефтяным котировкам импульс для пробоя уровня $53 и краткосрочной фиксации в диапазоне $53-54. Также мы отмечаем тот факт, что реализация данной повышательной ценовой динамики будет временной, и после выхода американских производственных мощностей из состояния временной консервации уровни производства вернутся к текущим значениям, что, скорее всего, отразится возвращением цен в диапазон $50-53".
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28 августа 2017 года 19:41
Москва. 28 августа. Доллар США лишь слегка снижается, евро растет на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне падающих цен на нефть. читать дальше
.28 августа 2017 года 19:28
Москва. 28 августа. Рынок акций РФ начал последнюю неделю лета с роста индексов на фоне возврата интереса к рискованным активам, сдерживающим фактором выступила упавшая нефть из-за урагана "Харви", приостановившего работу порядка 10% нефтепереработки в США. читать дальше
.28 августа 2017 года 19:19
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $12 до $12,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, прогнозная стоимость акций оператора была повышена до 375 рублей за штуку. Рекомендация... читать дальше
.28 августа 2017 года 19:02
"Сегодня индекс ММВБ слабо повышается, менее 1%. Индекс пытается пробить вверх сильный уровень сопротивления 1990 пунктов. В последние дни индекс ММВ тянет вверх Сбербанк, лидер по капитализации на российском рынке - 69 млрд. долл. За последнюю неделю акции Сбербанка об. выросли более 6% - до 181... читать дальше
.28 августа 2017 года 18:45
напряжения на рынке не ощущается, однако запасы ликвидности заметно сократились. В понедельник банки завершали налоговый период перечислениями налога на прибыль. В ставках МБК напряжения по-прежнему не ощущалось, хотя спрос на однодневном аукционе РЕПО Федерального казначейства увеличился вдвое (до... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:51
Цены на нефть будут оставаться в боковом коридоре на уровне чуть ниже 50 долл. США за баррель - Julius Baer
Рынки энергоносителей оценивают последствия урагана «Харви», удар которого в прошедшие выходные пришелся на ключевые регионы энергетического сектора США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Цены на сырую нефть оставались стабильными в понедельник утром, но... читать дальше
.28 августа 2017 года 17:23
Позиции доллара в ближайшее время будут оставаться шаткими - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в понедельник уверенно чувствует себя по отношению к слабеющему доллару, дополнительным фактором поддержки выступают продажи экспортной выручки, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - При этом негативная динамика... читать дальше
.28 августа 2017 года 16:26
"Российский рынок акций способен закрыть день в "плюсе", хотя укрепление рубля оказывает явно негативное влияние на бумаги экспортёров. Однако котировки Brent выше $52 за баррель оказывают на рынок позитивное влияние. Впрочем, до середины недели резких движений не ожидается", - отмечает аналитик... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:53
"Доллар в конечном счете может укрепиться по мере приближения дебатов по долговому лимиту, поскольку в центре внимания окажется долларовая ликвидность, даже если Федрезерв не начнет сокращать баланс. Евро стремительно растет после того, как встреча Йеллен и Драги закончилась со счетом один-два.... читать дальше
.28 августа 2017 года 15:45
Москва. 28 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине в последний день налогового периода в августе. читать дальше
.28 августа 2017 года 15:23
В скором времени ожидаем обновления годового максимума и тестирования золотом отметки $1300 - Dukascopy Bank SA
"В пятницу торги по паре XAU/USD были отмечены высокой волатильностью, а именно 1,42%, однако рост золота против доллара США составил 0,36%. Фигура "симметричного краткосрочного треугольника" была пробита сначала вниз, а затем резко вверх. В понедельник пара торгуется за верхней границей... читать дальше
.28 августа 2017 года 14:59
Отсутствие комментариев Драги на тему переоцененности европейской валюты запустило новое ралли евро - eToro
Единая валюта не остановилась на пятничных достижениях, и на открытии сегодняшних торгов в Азии передвинула 2,5-летние максимумы до 1.1960, тем самым включив в игру отметку 1.20, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. На достижении области... читать дальше
.28 августа 2017 года 14:34
"Поддержку рублю оказывает фронтальное ослабление доллара к основным мировым валютам, рост цен на нефть из-за ураганов в США, спрос нерезидентов на фоне крайне низкой оценки риска (CDS на Россию опустились ниже уровня 2014 г.). В данный момент позитивные факторы для национальной валюты... читать дальше
.28 августа 2017 года 14:18
К концу квартала считаем базовым сценарием возвращение пары доллар/рубль в район 60-61 руб/долл. - Промсвязьбанк
Пара доллар/рубль вернулась к минимальным уровням за последние два месяца, констатируют эксперты Промсвязьбанка. Ослабление доллара на фоне симпозиума в Джексон-Хоул способствовало снижению пары доллар/рубль до двухмесячных минимумов (район 58,50 руб/долл.). В целом практически вся группа валют... читать дальше
.28 августа 2017 года 13:52
Торговая динамика на фондовом рынке смешанная, без выраженной отраслевой направленности, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Без негативных новостей более чем на 4% снижаются акции RusAl Plc. Это может быть вызвано коррекцией цен... читать дальше
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