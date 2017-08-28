Нефтяные цены удерживаются выше уровня $52 - Бинбанк

"В начале недели нефтяные цены удерживаются выше уровня $52. Поддержкой для цен, как нами и ожидалось, выступили данные буровой активности, вышедшие в минувшую пятницу и показавшие снижение числа буровых установок за последнюю неделю на 4 шт. до 759 шт. Такая динамика буровой активности, по нашему мнению, соответствует текущим стабильным уровням роста американского производства нефти (порядка 25 тыс.барр./сутки в неделю) и позволяет полагать, что текущая динамика производства не продемонстрирует более резких темпов своего роста до конца 2017 года. Однако на этой неделе нефтяные цены, скорее всего, окажутся под влиянием более сильного фактора в виде удара урагана "Харви" по побережью Техаса – "сердцу" американской нефтяной отрасли. По оценкам метеорологов, "Харви" была присвоена 4-я степень угрозы (из 5 возможных), в связи с чем ожидается, что последствия урагана окажут одно из наиболее существенных воздействий на нефтяную инфраструктуру штата за последние 13 лет. Несмотря на тот факт, что на сегодняшний день ураган потерял свою основную мощь, обильные дожди, поддерживающие уровни затопления, по мнению синоптиков, не позволят перейти к ликвидации последствий удара стихии в течение ближайших трех дней, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В результате мы полагаем, что на этой неделе еженедельный отчет от Минэнерго США (выход 30.08.2017) будет содержать двоякую информацию. С одной стороны, инвесторы могут увидеть некоторый рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов в виду временной остановки перерабатывающих мощностей, что может привести к незначительным распродажам актива. С другой стороны, американское производство может продемонстрировать существенное сокращение, что может дать нефтяным котировкам импульс для пробоя уровня $53 и краткосрочной фиксации в диапазоне $53-54. Также мы отмечаем тот факт, что реализация данной повышательной ценовой динамики будет временной, и после выхода американских производственных мощностей из состояния временной консервации уровни производства вернутся к текущим значениям, что, скорее всего, отразится возвращением цен в диапазон $50-53".