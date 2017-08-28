Москва. 28 августа. Доллар США и евро понижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль повышается к бивалютной корзине в последний день налогового периода в августе.

Курс доллара США составил 58,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,75 руб./EUR1, понизившись на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 12,8 копейки - до 63,54 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 29 августа на 60,07 копейки, до 58,5469 руб./$1, и повысил курс евро на 14,7 копейки, до 69,8465 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро в последний день налоговых выплат августа на фоне разнонаправленной динамики цен на нефть. В понедельник компании-экспортеры выплачивают налог на прибыль в объеме чуть более 200 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправлено - спрос на американскую нефть WTI сократился, а на нефть Brent, используемую европейскими НПЗ, увеличился. При этом разница в ценах между Brent и WTI выросла до максимума за два года. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник выросла на 0,42% - до $52,2 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,84% - до $47,47 за баррель.

Как сообщалось, из-за обрушившегося в пятницу на побережье Мексиканского залива в США урагана "Харви" приостановили работу НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 12% всех перерабатывающих мощностей в стране.

Кроме того, в Ливии вооруженные группы получили контроль над нефтепроводами, поставляющими топливо с двух месторождений - El Feel и Hamada. На обоих месторождениях был объявлен форс-мажор, добыча на первом приостановлена, на втором - будет прекращена позднее в понедельник.

"В понедельник в РФ выплатой налога на прибыль завершается августовский налоговый период. Относительно небольшие объемы налоговых выплат и достаточно комфортный общий уровень ликвидности в системе привели к тому, что налоговый фактор оказывал минимальное влияние на курс рубля в этом месяце", - отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Слабость доллара на международных площадках поддерживает рубль и валюты развивающихся стран. С завершением налогового периода сегодня платежами по налогу на прибыль данный фактор поддержки рубля перестанет действовать. На смену ему приходит фактор слабого доллара, который может действовать до конца сентября на фоне неопределенности с повышением потолка государственного долга в США", - считает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Интерес к рискованным активам и высокодоходным валютам постепенно возвращается, что происходит при поддержке риторики основных мировых центробанков. Рубль в данном контексте выглядит фаворитом. Недавние антироссийские санкции США уже отыграны, тогда как существенное повышение прогнозов роста российской экономики со стороны крупнейших банков и инвестдомов подогревает спекулятивный интерес. Не стоит забывать, что рубль остается одной из самых высокодоходных валют, поэтому краткосрочной идеей может стать покупка рублевого долга с прицелом на сентябрьское понижение ключевой ставки ЦБ РФ", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,75% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,00% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,11% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 9,13% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 8,98% годовых.

"В понедельник с уплатой налога на прибыль, которая потребовала около 220 млрд рублей, завершился налоговый период августа. Стоит отметить, что текущий налоговый период проходил в условиях хронического избытка ликвидности, поэтому никак не повлиял на условия рынка межбанковского кредитования. С началом нового месяца и традиционного притока бюджетных денег, мы ожидаем, что российский Центробанк активизирует усилия по абсорбированию ликвидности", - считает В.Евстифеев.