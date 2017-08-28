Евро быстро приближается к состоянию перекупленности - Saxo Bank

"Доллар в конечном счете может укрепиться по мере приближения дебатов по долговому лимиту, поскольку в центре внимания окажется долларовая ликвидность, даже если Федрезерв не начнет сокращать баланс. Евро стремительно растет после того, как встреча Йеллен и Драги закончилась со счетом один-два. Евро быстро приближается к состоянию перекупленности, мы следим за признаками дивергенции "моментума", которые могут появиться, если пара не задержится на новых максимумах или же начнет уходить в консолидацию чуть выше 1,20", - обращает внимание главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.