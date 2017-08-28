В скором времени ожидаем обновления годового максимума и тестирования золотом отметки $1300 - Dukascopy Bank SA

"В пятницу торги по паре XAU/USD были отмечены высокой волатильностью, а именно 1,42%, однако рост золота против доллара США составил 0,36%. Фигура "симметричного краткосрочного треугольника" была пробита сначала вниз, а затем резко вверх. В понедельник пара торгуется за верхней границей "бокового" канала, над уровнем поддержки - месячной R1, где в 12:45 мск стремилась к локальному уровню сопротивления — недельной R1 на 1298,49. Сегодняшний рост стоимости драгметалла в большей степени обусловлен вновь начавшимися ракетными испытаниями в Северной Корее. В скором времени ожидаем обновления годового максимума и тестирования отметки 1300", - отмечают специалисты Dukascopy Bank SA.