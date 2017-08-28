Отсутствие комментариев Драги на тему переоцененности европейской валюты запустило новое ралли евро - eToro

Единая валюта не остановилась на пятничных достижениях, и на открытии сегодняшних торгов в Азии передвинула 2,5-летние максимумы до 1.1960, тем самым включив в игру отметку 1.20, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. На достижении области 1.1960 быки встретили оффера, и котировки откатились, но удерживаются над психологической отметкой 1.19, с технической точки зрения подтверждая наличие потенциала для нового рывка.

"Евро возрадовался скорее не тому, что сказал Драги, а тому, о чем умолчал, - уверен П. Салас. - Отсутствия комментариев на тему переоцененности европейской валюты оказалось достаточно, чтобы запустить новое ралли евро, а отсутствия каких-либо комментариев Йеллен относительно монетарной политики – чтобы отправить доллар в нокдаун по всему спектру рынка. По сути, ожидания относительно дальнейших шагов обоих регуляторов после симпозиума не претерпели изменений. А значит, столь масштабный подъем евро выглядит не вполне оправданным, и выступление главы ЕЦБ никак нельзя назвать «ястребиным», тем более что Драги выразил недовольство низкой инфляцией. Если заявленные на эту неделю данные по росту потребительских цен подтвердят низкие темпы роста инфляции, это может послужить отличным поводом для частичной фиксации прибыли по длинным позициям в паре EUR/USD. Также фактором риска для евро может послужить повсеместное улучшение настроений по доллару, если в среду Трамп действительно огласит шаги в направлении реализации налоговой реформы. Таким образом, набега на отметку 1.20, где расположено довольно сильное сопротивление, не ожидаем, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".