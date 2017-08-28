К концу квартала считаем базовым сценарием возвращение пары доллар/рубль в район 60-61 руб/долл. - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль вернулась к минимальным уровням за последние два месяца, констатируют эксперты Промсвязьбанка. Ослабление доллара на фоне симпозиума в Джексон-Хоул способствовало снижению пары доллар/рубль до двухмесячных минимумов (район 58,50 руб/долл.). В целом практически вся группа валют emerging markets на прошлой неделе демонстрировала позитивную динамику по отношению к доллару. Далеко не факт, что реакция рынков на Джексон-Хоул будет долгоиграющей, и, вероятно, на этой неделе внимание рынков будет постепенно переключаться на другие события (макростатистику и продолжение политических процессов в США). Тем не менее, с технической точки зрения пара рубль еще имеет некоторый потенциал к укреплению.

Сегодня в РФ выплатой налога на прибыль завершается августовский налоговый период. Относительно небольшие объемы налоговых выплат (по нашей оценке, совокупные объемы составили около 700 млрд руб.) и

достаточно комфортный общий уровень ликвидности в системе привели к тому, что налоговый фактор оказывал минимальное влияние на курс рубля в этом месяце.

"Цены на нефть с начала августа консолидируются вблизи текущих уровней, - комментируют аналитики банка. - Со стороны нефтяных котировок рубль в последний месяц не получает однонаправленного влияния. Цены на нефть марки Brent находятся примерно на тех же уровнях, что и в первых числах августа (район 52 долл/барр.), в то время как российский рубль прибавил с того времени около 2 руб. против доллара. Таким образом, рубль вновь становится несколько переоцененным относительно нефтяных котировок. Сезонно слабый текущий счет остается негативным для рубля фактором. Некоторым фактором риска для рубля на горизонте ближайшего месяца остаются сезонно слабые показатели сальдо счета текущих операций в третьем квартале, и на горизонте сентября мы ожидаем отрицательные показатели сальдо (около 1,5 млрд долл.). На текущей неделе пара доллар/рубль может торговаться в диапазоне 58-59,50 руб/долл. К концу квартала считаем базовым сценарием возвращение пары в район 60-61 руб/долл.".