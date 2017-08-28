На неделе ожидаем торговли пары евро/доллар в диапазоне 1,1850- 1,2050 долл. - Промсвязьбанк

"На текущих уровнях пара евро/доллар видится как минимум локально перекупленной по отношению к доллару. Спред доходностей гособлигаций США и Германии в последний месяц не поддерживает тенденцию к росту евро. Однако опасность для доллара даже на текущих уровнях представляет процесс обсуждения повышения

потолка госдолга в США и налоговой реформы Трампа. На ближайшей неделе ожидаем торговли пары евро/доллар в диапазоне 1,1850- 1,2050 долл. При появлении позитивных новостей политического характера из Соединенных Штатов пара может начать коррекцию в направлении к отметкам в 1,15-1,16 долл.", - комментируют эксперты Промсвязьбанка.