Индекс РТС способен подняться к отметке 1080 пунктов - ВТБ 24

"Российский рынок чувствует себя уверенно. По мере завершения сезона отпусков вместе с трейдерами на рынок должны подтягиваться и дополнительные деньги. "Сбербанк" продолжает движение наверх. "Северсталь" и "МТС" вышли наверх из своих консолидаций. Попытки подняться выше демонстрируют "Магнит" и ГМК "Норникель". "Встрепенулся" "Газпром", но для него критическим представляется прохождение отметки 120 руб. за акцию. Предстоящая неделя будет чрезвычайно насыщена на корпоративные отчёты. Напомним, что предыдущие публикации результатов компаний чаще разочаровывали, чем вдохновляли на покупки. Посмотрим, как будет обстоять дело с публикуемыми на этой неделе отчётами. Индекс РТС способен подняться к отметке 1080 пунктов на текущей неделе", - отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.