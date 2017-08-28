Рынок уверенно движется к отметке 2000 п. по индексу ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

Торговая динамика на фондовом рынке смешанная, без выраженной отраслевой направленности, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Без негативных новостей более чем на 4% снижаются акции RusAl Plc. Это может быть вызвано коррекцией цен на никель и алюминий, а также желанием игроков зафиксировать прибыль по бумаге, которая с июня выросла более чем на 45%. Лидерами роста являются акции Алросы, возможным поводом является ожидание хорошей отчетности за 2 кв. и новости о завершении аварийных работ на шахте.

Рубль продолжает укрепление к доллару на фоне роста цены на нефть из-за урагана в Техасе. Для пары USD/RUB пробитие вниз в пятницу отметки 59, является дополнительным драйвером для снижения. Также укреплению рубля будут способствовать налоговые выплаты, полагает эксперт. Сегодня выплачивается налог на прибыль, в четверг - НДПИ. Полагаю, что до конца недели пара USDRUB будет в коридоре 58 - 59, но при росте цены на нефть выше $53 за бар, возможно движение к уровню 57,50.

Среди важных событий сегодня отчетность МТС, а также, возможно, Сургутнефтегаза и Уралкалия за 1П2017 по МСФО. Акции сырьевых компаний сейчас остаются под давлением из-за укрепления рубля, а потенциал МТС ограничивает преследование ее акционера. Суд по делу Системы назначен на 4 сентября, до этого момента бумаги МТС, на мой взгляд, будут торговаться в диапазоне 240 - 255 руб. Также рынок ждет новостей вокруг банка Открытие, акции которого, судя по объему торгов, продают пенсионные фонды. В случае негативных новостей под давлением окажутся акции банка ВТБ, владеющего около 9% Открытия. На взгляд Г. Ващенко, признаков грядущих потрясений в банковской сфере нет, и участники рынка тоже склонны сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Сегодня ожидаю закрытие в диапазоне 1980 - 1990 п. Рынок уверенно движется к отметке 2000 п. по индексу ММВБ. Хотя крупных покупателей, на мой взгляд, нет, и шансы на удержание летних максимумов в сентябре низкие. Наиболее вероятным видится коррекция во второй половине недели с целью 1930 -1940 пп.", - заключает эксперт ИК.