Цены на нефть в ближайшее время будут ориентироваться на отметки $52-54/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены корректируются, Brent в районе $52.4/bbl. Ранее в ходе утренних торгов стоимость контрактов на североморскую смесь превышала $52.8/bbl на фоне оценок последствий урагана Харви в Мексиканского заливе. Напомним, что ураган стал самым мощным после Катрины с 2004г. Последствиями для отрасли в США стала приостановка работы НПЗ общей мощностью ~2,3 mn bbl/d, что эквивалентно 10% всех мощностей. Как следствие цена на бензин в США подскочила до максимума с июля 2015г. (+6,8%). Что касается добычи, то в суточном выражении сокращение производства достигало 25% (с 1,75 до 1,31 mn bbl/d). Несмотря на то, что ураган теряет силу, восстановления производства быстрыми темпами ожидать не стоит из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой и мощностями НПЗ. На этом фоне цены на нефть в ближайшее время будут ориентироваться на отметки $52-54/bbl, до появления дополнительных данных о последствиях стихийного бедствия и оценки ущерба инфраструктуре. Сейчас повышенное внимание будет уделяться недельным данным от Минэнерго США. Локально порцию позитива для цен вносят недельные от Baker Hughes. Согласно отчету компании число буровых установок за неделю снизилось на 4 шт. (до 759 ед.). Кроме того, агентство Bloomberg информировало о прекращении работы на двух нефтяных месторождениях в Ливии", - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.