Сегодня пара USD/RUB останется в довольно узком диапазоне 58.5-58.9 - "Нордеа Банк"

"Доллар завершил прошлую неделю существенным падением к EUR, негативно отреагировав на заявления глав ФРС и ЕЦБ, в которых тема монетарной политики совершенно не прозвучала, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Г-жа Йеллен сконцентрировалась на вопросах финансовой стабильности и подведению итогов реформы финансового регулирования последних лет. Г-н Драги в свою очередь сконцентрировался на открытости мировой экономики как инструменте стимулирования экономического роста. Не получив от главы ФРС новых подтверждений того, что регулятор остается верен намерению провести еще одно повышение ставки до конца года, рынок устроил распродажу доллара. На текущей неделе ключевыми событиями станут публикация данных по инфляции в Еврозоне (в четверг) и по рынку труда в США (в пятницу). С учетом ожидаемого незначительного ускорения инфляции в Еврозоне и сохраняющихся рисков слабой динамики уровня заработных плат в США есть вероятность дальнейшего ослабления доллара на текущей неделе. Дополнительным фактором, играющим против доллара, является вопрос повышения потолка гос. долга в США, который должен быть решен до конца сентября. Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD 1.185-1.12".

Слабость доллара на международных площадках поддерживает рубль и валюты развивающихся стран, подчеркивает Т. Евдокимова. Существенное ослабление доллара на международных площадках в пятницу привело к тому, что рубль укрепился до 58.6, пробив отметку 59, не поддававшуюся ему всю прошлую неделю. С завершением налогового периода сегодня платежами по налогу на прибыль данный фактор поддержки рубля перестанет действовать. На смену ему приходит фактор слабого доллара, который может действовать до конца сентября на фоне неопределенности с повышением потолка гос. долга в США. Нефтяные котировки и, как следствие, рубль пока слабо отреагировали на ураган Харви в Мексиканском заливе. Сегодня пара USD/RUB, вероятно, останется в довольно узком диапазоне 58.5-58.9.