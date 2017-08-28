Предпосылок для роста волатильности на рынке ОФЗ пока не наблюдается - Промсвязьбанк

"В пятницу доходности на рынке ОФЗ на "среднем" и "дальнем" участках кривой демонстрировали преимущественно околонулевую динамику. Внешняя конъюнктура для рынка ОФЗ складывалась локально позитивной – доходности UST-10 снизились до 2,16-2,17%, локальные бонды развивающихся стран демонстрировали тенденцию к умеренному снижению. Диапазон в 7,72-8,03% по ОФЗ сохраняет актуальность. Сегодня с утра цены на нефть марки Brent находятся под некоторым давлением, что может обуславливать локальное подрастание доходностей ОФЗ. В целом большой активности на долговом рынке сегодня не ожидаем. На этой неделе вновь уделим значительное внимание статистике по инфляции в РФ. Также на динамику глобальных долговых рынков отдельное влияние на этой неделе может оказать публикация макростатистики в США в последние два дня торгов, что может найти косвенное отражение и в динамике

российского долгового рынка. Предпосылок для роста волатильности на рынке ОФЗ в ближайшие дни на данный момент не наблюдаем", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.