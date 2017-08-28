Динамика российских акций утром смешанная, бумаги "ФК Открытие" лидируют по оборотам

Москва. 28 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных факторов - нефть проседает из-за опасений падения спроса после урагана Харви в США; лидируют по оборотам подросшие бумаги банка "ФК Открытие".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1979,03 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1062,93 пункта (+0,2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 58,63 рубля (+0,06 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-5,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%) и подешевели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%, до 38,315 рубля) после роста на ожиданиях новостей по дивидендам.

Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" рекомендует дивиденды за первое полугодие 2017 года в размере 0,869 рубля на акцию, что на 21% выше выплат за первое полугодие 2016 года.

Общая сумма выплат, говорится в сообщении ММК, составляет около $164 млн. Это составляет 75% FCF компании за период, что больше, чем закреплено в дивидендной политике (50% FCF). Реестр акционеров для получения дивидендов за первое полугодие 2017 года может быть закрыт 10 октября.

Выросли акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%).

Акции банка "ФК Открытие" подросли до 1318 рублей (+0,2%); утром были зафиксированы две крупные сделки по цене 1348 руб. (+2,5% к уровню пятницы) объемом 9,3 млрд рублей и 4,65 млрд рублей, общий оборот торгов этими акциями составил 13,952 млрд рублей.

Индексы в США в пятницу показали незначительные изменения на фоне выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Позитивным фактором для американских компаний стало снижение курса доллара на 1% к евро и на 0,2% к иене. Доллар подешевел после того, как Дж.Йеллен не стала упоминать про денежно-кредитную политику в своем выступлении в Джексон-Хоуле, сосредоточившись на вопросах регулирования банковской сферы. М.Драги также не стал говорить про ДКП: вместо этого глава ЕЦБ рассказал о рисках протекционизма в мировой экономике.

Позитивным фактором для рынка стало заявление экономического советника президента США Дональда Трампа Гэри Кона о том, что президент рассчитывает осуществить налоговую реформу до конца текущего года.

В Азии в понедельник преобладал рост индексов (китайский CSI 300 вырос на 1,2%), но минусуют Европа (в Великобритании выходной, а CAC 40 и DAX просели в пределах 1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) и нефть.

Стоимость бензина в США выросла в цене до максимума за два года, поскольку из-за урагана Харви приостановили работу около 10% нефтеперерабатывающих заводов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $51,91 за баррель (-0,1% и +0,7% в пятницу), октябрьская цена WTI - $47,38 за баррель (-1% и +0,9% в пятницу).

Поздно вечером в пятницу на побережье Мексиканского залива в США обрушился ураган Харви, ставший самым мощным ураганом с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 10% всех перерабатывающих мощностей в стране.

Также компании были вынуждены перекрыть нефтепроводы, из-за чего в Западном Техасе могли образоваться существенные запасы нефти, а на Восточном побережье может наблюдаться нехватка топлива. Цены на бензин в США поднимались на 6,8%, до рекордных с июля 2015 года $1,7799 за галлон.

Кроме того, по мнению экспертов, ураган Харви привел к сокращению добычи нефти на сланцевом месторождении Eagle Ford в Техасе на 300-500 тыс. б/с.

Также в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что число действующих нефтедобывающих скважин в США на прошлой неделе снизилось на 4 единицы и составило 759 штук.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, выступления глав ЦБ еврозоны и США в пятницу не внесли ясности относительно дальнейших планов по монетарной политике. Инвесторы предпочли продолжить продажи доллара и покупки евро. Пара евро/доллар обновила максимумы года, достигнув отметки $1,196, а индекс доллара продолжил снижение к нижней границе 3-летнего диапазона.

Нефть, поддерживаемая данными о сокращении запасов, слухами о продлении заморозки добычи, консолидируется перед новым импульсом. Шансы выхода выше $53 за баррель по-прежнему сохранятся, рекомендуется придерживаться этого сценария до выхода новых данных от Минэнерго США в среду.

На рынке акций РФ июньское снижение практически отыграно, для дальнейшего движения выше нужен новый драйвер. В понедельник не исключено коррекционное снижение российских индексов в пределах 0,5%.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, внешний фон подает разнополярные сигналы, что охладило "быков" и привело к фиксации прибыли в ряде бумаг.

На прошедшей в Джексон-Хоуле конференции инвесторы не получили от глав ФРС и ЕЦБ четкого очертания дальнейших шагов в денежно-кредитной политике. Евро резко окреп к доллару, такой ход вызван приближением ключевой статистики по США, которая будет опубликована на текущей неделе. Инвесторы предпочли подождать результата по американской экономике, чтобы впоследствии отыграть хорошие данные. В принципе, консенсус-прогноз показывает стабильные результаты, например, коэффициент безработицы держится на уровне 4,3% уже пару месяцев, но хромает увеличение инфляции.

На нефтяном рынке даже при малой бэквордации текущие фьючерсные контракты выглядят перекупленными. Ураган "Харви" закончился, количество активных буровых в США снизилось, но добыча нефти в США подрастает малыми темпами. Эффект от снижения числа активных буровых вышек рынок может увидеть через 2,5-3 месяца, что на текущий момент может несколько ослабить нефтяные котировки.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ураган Харви достигал четвертой категории, но к понедельнику ослаб до уровня тропического шторма. Его встреча с побережьем США привела к сокращению добычи в Мексиканском заливе на четверть. Более того, была остановлена работа на ряде сланцевых месторождений в Техасе. Однако данные потери будут отражены в статистике запасов лишь через неделю.

На текущий момент можно лишь говорить о том, что котировки нефти не показали какого-то выдающегося роста в отличие от контрактов на поставку топлива. В частности, различные источники указывают на то, что Харви привел к остановке до 2 млн б/с мощностей по нефтепереработке, а также почти 700 тыс. б/с нефтедобычи, включая 300 тыс. б/с на береговых месторождениях.

Поступает также информация о том, что американские нефтяные трейдеры проводят закупки как нефти, так и топлива в других странах, чтобы покрыть возникший дефицит. Это привело к тому, что разрыв в котировках Brent и WTI достиг почти $5. Тенденция сокращения запасов вкупе со снижением числа активных буровых в США создает более твердую базу поддержки котировок в среднесрочной перспективе. Ураган Харви также нарушил логистику импорта нефти, что отразится в статистике Минэнерго США уже на текущей неделе. Таким образом, статистика в ближайшие несколько недель будет на стороне "быков".

На текущей неделе индекс ММВБ может попытаться взять отметку 2000 пунктов, а доллар - просесть в диапазон 58-58,5 руб./$1. В основном подобные ожидания основываются на слабости доллара, высоких ценах на сырьевые ресурсы и росте аппетита к риску в связи с отсутствием поводов для повышения ставки ФРС в обозримом будущем.

По оценке аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, на рынках возможен отскок вверх в свете стабилизации нефти Brent в районе $52 за баррель вследствие перебоев в поставках нефти в Мексиканском заливе из-за урагана Харви и перспектив сохранения мягкой денежно-кредитной политики мировых центробанков по итогам заявлений на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Глава ФРС и президент ЕЦБ явно обходили стороной вопросы монетарной политики, что указывает на отсутствие планов ее ужесточения. При этом влияние на спрос на рисковые активы окажут свежие макроэкономические отчеты, в том числе данные по промпроизводству (еврозона, Китай, США), ВВП (США, еврозона) и занятости (США, Германия).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подешевели акции "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-2%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,2%).

Подорожали бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6,8%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+3,7%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,6%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+2,5%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,3%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК (без учета сделок с бумагами "ФК Открытие" составил 4,427 млрд рублей (из них 1,373 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).