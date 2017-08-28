Фундаментально и конъюнктурно на рынке нефти созданы условия преодоления Brent уровня $53 - Промсвязьбанк

"Фьючерс на нефть Brent остается в зоне 52-53 долларов/баррель на фоне новостей о повреждении ураганом Harvey нефтяной инфраструктуры на побережье Мексиканского залива и данных о сокращении числа активных буровых в Америке до 759 штук. По нашему мнению, фундаментально и конъюнктурно на рынке нефти созданы условия преодоления фьючерсом на Brent уровня в 53 доллара/баррель, мы по-прежнему рассчитываем в случае отсутствия конъюнктурных шоков увидеть в ближайшей перспективе", - указывает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.