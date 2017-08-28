Индекс ММВБ сегодня может перейти к консолидации в диапазоне 1970-1990 пунктов - Промсвязьбанк

Ситуация на мировых рынках в начале текущей недели, по мнению аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, остается неоднозначной: рынки развитых стран ах лишены импульса к росту из-за отсутствия идей, спрос на активы развивающихся стран и сырье сохраняется, но также несколько ослабел.

Курс евро в пятницу активно отреагировал на новостной поток с Джексон-Хоул. Вопреки ожиданиям участников рынка, Дж.Йеллен воздержалась от комментариев по монетарной политике и в своем выступлении в основном коснулась темы дерегулирования банков, что инвесторы восприняли как намек на продление паузы в повышении ставки ФРС.

"Мы ожидаем, что развивающиеся рынки продолжат выглядеть лучше развитых, так как конъюнктурные риски касаются пока в основном развитых стран, причем они остаются контролируемыми, скорее, лишая повода для фронтальных покупок в США и Европе, чем давая повод для ухода от глобального риска. В первую очередь, отмечаем хороший спрос на китайском рынке и стабильность товарных рынков, который способен сохраниться до публикации китайских PMI. Товарные рынки по-прежнему крепки, но уже учитывают отраслевой позитив. Мы оцениваем конъюнктуру мировых рынков на утро понедельника как нейтральную. Индекс ММВБ, который в пятницу протестировал отметку в 1980 пунктов, сегодня может перейти к консолидации в диапазоне 1970-1990 пунктов в ожидании получения новых сигналов для роста, в первую очередь, возобновления роста нефтяных котировок", - прогнозирует Евгений Локтюхов.