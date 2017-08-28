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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаемый диапазон индекса ММВБ на сегодня - 1965-1980 пунктов - КИТ Финанс Брокер
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28 августа 2017 года 10:23
Ожидаемый диапазон индекса ММВБ на сегодня - 1965-1980 пунктов - КИТ Финанс Брокер
"В течение дня индекс ММВБ предпримет попытку сохранить достигнутые на прошлой неделе рубежи. Ожидаемый диапазон на сегодня - 1965-1980 пунктов. Из сегодняшних корпоративных событий отметим отчеты "МТС" и "Сургутнефтегаза". Важных макроэкономических событий сегодня не ожидается. Обращаем внимание, что биржи Великобритании сегодня закрыты по случаю банковского выходного", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.
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28 августа 2017 года 12:13
"Нефтяные цены корректируются, Brent в районе $52.4/bbl. Ранее в ходе утренних торгов стоимость контрактов на североморскую смесь превышала $52.8/bbl на фоне оценок последствий урагана Харви в Мексиканского заливе. Напомним, что ураган стал самым мощным после Катрины с 2004г. Последствиями для... читать дальше
.28 августа 2017 года 11:50
"Доллар завершил прошлую неделю существенным падением к EUR, негативно отреагировав на заявления глав ФРС и ЕЦБ, в которых тема монетарной политики совершенно не прозвучала, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Г-жа Йеллен сконцентрировалась на вопросах финансовой стабильности... читать дальше
.28 августа 2017 года 11:32
"В пятницу доходности на рынке ОФЗ на "среднем" и "дальнем" участках кривой демонстрировали преимущественно околонулевую динамику. Внешняя конъюнктура для рынка ОФЗ складывалась локально позитивной – доходности UST-10 снизились до 2,16-2,17%, локальные бонды развивающихся стран демонстрировали... читать дальше
.28 августа 2017 года 11:31
Москва. 28 августа. Рынок акций РФ утром в понедельник дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных факторов - нефть проседает из-за опасений падения спроса после урагана Харви в США; лидируют по оборотам подросшие бумаги банка "ФК Открытие". читать дальше
.28 августа 2017 года 10:51
Фундаментально и конъюнктурно на рынке нефти созданы условия преодоления Brent уровня $53 - Промсвязьбанк
"Фьючерс на нефть Brent остается в зоне 52-53 долларов/баррель на фоне новостей о повреждении ураганом Harvey нефтяной инфраструктуры на побережье Мексиканского залива и данных о сокращении числа активных буровых в Америке до 759 штук. По нашему мнению, фундаментально и конъюнктурно на рынке нефти... читать дальше
.28 августа 2017 года 10:40
Ситуация на мировых рынках в начале текущей недели, по мнению аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, остается неоднозначной: рынки развитых стран ах лишены импульса к росту из-за отсутствия идей, спрос на активы развивающихся стран и сырье сохраняется, но также несколько ослабел. Курс евро... читать дальше
.28 августа 2017 года 10:25
"ВТБ Капитал" прекращает анализ "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) и отзывает прогнозную стоимость и рекомендацию для ее глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщается в обзоре инвестбанка. "Мы прекращаем анализ группы "Черкизово" в свете низкой ликвидности ее GDR. С данного момента инвесторы... читать дальше
.28 августа 2017 года 10:22
Москва. 28 августа. Доллар США и евро повышаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти. читать дальше
.28 августа 2017 года 10:12
"На рынке нефти доминирует тема погодных условий на побережье Мексиканского залива, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В пятницу на известиях об усилении урагана Харви Brent смогла вернуться на положительную территорию, но... читать дальше
.28 августа 2017 года 10:02
"Рубль в пятницу решительно взял отметку 59 за доллар, пара USD/RUB окончила торги на уровне 58,57. "Быки" в паре "повержены", и пятничная динамика вполне может стать развитием нисходящего тренда пары в августе. Весьма амбициозной целью такого снижения может стать область минимумов апреля-июня,... читать дальше
.28 августа 2017 года 09:52
"Российский рынок завершил прошлую неделю ростом на фоне достаточно высоких цен на нефть и промышленные металлы. Кроме того, собственная статистика по РФ и рекомендации крупных международных банков говорят об ускорении темпов роста ВВП. Инфляция продолжает замедляться, что заставляет... читать дальше
.28 августа 2017 года 09:50
Аналитики считают возможным открытие рынка акций РФ в понедельник на положительной территории. Преодоление 1990 пунктов по ММВБ откроет "дорогу" выше. читать дальше
.28 августа 2017 года 09:45
"Фондовые индексы России закрыли прошлую неделю существенным ростом. Июньское снижение практически отыграно, для дальнейшего движения выше нужен новый драйвер. РТС смог закрепиться на уровне 1060 пунктов, ММВБ закрылся на отметке 1979 пунктов. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов и... читать дальше
.28 августа 2017 года 09:45
Москва. 28 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.28 августа 2017 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили умеренными и разнонаправленными изменениями торги в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок движутся слабо и разнонаправлено в ходе торгов в понедельник. читать дальше
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