Brent не спешит радоваться стихии - eToro

"На рынке нефти доминирует тема погодных условий на побережье Мексиканского залива, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - В пятницу на известиях об усилении урагана Харви Brent смогла вернуться на положительную территорию, но закрылась ниже отметки 52, борьба за которую продолжается уже несколько дней. Несмотря на то, что американские НПЗ на побережье Техаса начали массово приостанавливать работу по мере приближения стихии, реакция рынка носила весьма сдержанный характер. Похоже, игроки не торопятся покупать актив, не оценив масштабы потенциального повреждения энергетической инфраструктуры. Между тем, вчера стало известно, что суточная добыча в Мексиканском заливе сократилась уже на 21,5%. Эвакуировано порядка 15% буровых платформ в этом регионе".

Перспективы сокращения объемов бурения, производства и переработки нефти в последующей статистике Минэнерго, по мнению эксперта, могут вдохновить участников рынка на открытие длинных позиций в ближайшей перспективе. Тем более что буровая активность в Штатах и без того падает вторую неделю кряду. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число активных установок сократилось еще на 4 единицы, с 763 до 759 единиц.

Все это, на взгляд аналитика, создает условия для возвращения котировок выше отметки 52 с первичной целью в районе 52,30-52,40. Но для того, чтобы можно было говорить о более уверенном настрое актива, необходим пробой уровня 53.