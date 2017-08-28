"Быкам" по рублю стоит уповать скорее на внешние факторы - FxPro

"Рубль в пятницу решительно взял отметку 59 за доллар, пара USD/RUB окончила торги на уровне 58,57. "Быки" в паре "повержены", и пятничная динамика вполне может стать развитием нисходящего тренда пары в августе. Весьма амбициозной целью такого снижения может стать область минимумов апреля-июня, когда достигались уровни вблизи 56. Краткосрочно нефти и рублю помогают тропический шторм в США. Против рубля в октябре-декабре будут играть сезонные факторы: обычно в конце года рубль падает на пару-тройку процентов, а не растёт. Парадоксально, но теперь "быкам" по рублю стоит уповать скорее на внешние факторы, которые могут развить рост российской валюты к доллару. Рост к евро будет намного более трудным, если даже "голубь" Драги не видит ничего плохого в резком укреплении единой валюты", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.