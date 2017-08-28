Индекс ММВБ может попытаться взять отметку 2000 пунктов - "Открытие Брокер"

"Российский рынок завершил прошлую неделю ростом на фоне достаточно высоких цен на нефть и промышленные металлы. Кроме того, собственная статистика по РФ и рекомендации крупных международных банков говорят об ускорении темпов роста ВВП. Инфляция продолжает замедляться, что заставляет пересматривать прогнозы на конец года, а также менять ожидания по действиям ЦБ РФ. В частности, уже звучат оценки, что к концу года темпы роста цен замедлятся до 3,3%, а ЦБ снизит ставку на осенних заседаниях минимум на 75 базисных пунктов, что может быть вполне интересным для спекулятивных покупок ОФЗ. На предстоящей неделе индекс ММВБ может попытаться взять отметку 2000 пунктов, а пара USD/RUB пробиться в диапазон 58,0-58,5. В основном подобные ожидания основываются на слабости доллара, высоких ценах на сырьевые ресурсы и росту аппетитов к риску в связи с отсутствием поводов для повышения ставки ФРС в обозримом будущем", - указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.