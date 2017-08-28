Ожидаем некоторого ослабления рубля - ИК "Фридом Финанс"

"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на восстановление рынка энергоносителей, уход поддержки со стороны налогового периода приведет к желанию игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным "шортам" в долларе, в результате чего американской валюте удастся отыграть часть пятничных потерь. Однако маловероятно, что она сможет подняться выше уровня 59 рублей, который выступает в текущий момент ближайшим сопротивлением. Отметим, что закрепление ниже этой отметки повышает вероятность дальнейшего снижения доллара, целью которого может стать отметка 57,5 рубля", - указывает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.