Индекс ММВБ попытается закрепиться выше 1980 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. В сложившихся обстоятельствах в начале торгов мы ожидаем консолидации российского рынка чуть выше уровней пятничного закрытия, в результате чего индекс ММВБ попытается закрепиться выше 1980 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где возможно "боковое" движение основных площадок. В США сегодня также не ожидается важных данных, в результате чего вечером можно ожидать низкой активности игроков. В преддверии большого блока важной статистики, который будет опубликован в течение недели, инвесторы могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению волатильности и объемов торгов", - полагает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.