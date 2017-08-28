Если индекс ММВБ пройдет отметку 1990 пунктов, шансы подняться в район 2000–2020 резко возрастут - ИК "ФИНАМ"

На текущей неделе внимание рынков будет сфокусировано на еще одном усилии Трампа реализовать налоговую реформу. В свете того, что все прошлые инициативы президента встречали жесткий отпор со стороны конгресса, нельзя исключать, что очередная попытка может закончиться провалом и спровоцирует новый виток снижения мировых фондовых площадок, отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.

В прошлую торговую сессию цены на нефть росли на беспокойствах инвесторов об усилении урагана в США, который способствовал перебоям в добыче и нефтепереработке. Кроме того, на положительную динамику нефти повлияли данные компании Baker Hughes, которая сообщила о снижении числа нефтяных буровых установок на четыре штуки до 759 единиц.

В субботу Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля страны сообщило, что добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась на 25% из-за урагана "Харви", что составляет 428,5 тыс. барр./сутки, также компании эвакуировали персонал со ста двенадцати платформ по добыче и пяти стационарных установок. Синоптики предупредили об угрозе сильного наводнения. В среднесрочной перспективе последствия урагана не окажут сильного влияния на цену барреля, а основные риски снижения котировок будут связаны с окончанием автомобильного сезона.

Нефтяные котировки по-прежнему торгуются в диапазоне с поддержкой в районе отметки $51,40 и сопротивлением на уровне $52,9, проход которого откроет дорогу в район $54–55.

Индекс ММВБ на прошедшей торговой сессии закрылся у сопротивления 1980 пунктов, и, если индикатору удастся пройти предыдущий максимум, расположенный на отметке 1990, шансы подняться в район 2000–2020 резко возрастут. Поддержкой на текущий момент является уровень 1960 пунктов, считает специалист ИК "ФИНАМ".