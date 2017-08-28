Утренние прогнозы: есть шансы подняться выше

Аналитики считают возможным открытие рынка акций РФ в понедельник на положительной территории. Преодоление 1990 пунктов по ММВБ откроет "дорогу" выше.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, пробой уровня 1050 пунктов по индексу РТС можно считать подтверждением восходящего тренда. Повышению по индексу РТС способствуют ослабление доллара США и благоприятная обстановка на рынке энергоносителей (фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $52 за баррель). Вместе с тем остаются в силе действие геополитического фактора, а также негативное влияние экономической неопределенности в США на готовность инвесторов к принятию риска".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. В сложившихся обстоятельствах в начале торгов мы ожидаем консолидации российского рынка чуть выше уровней пятничного закрытия, в результате чего индекс ММВБ попытается закрепиться выше 1980 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где возможно "боковое" движение основных площадок. В США сегодня также не ожидается важных данных, в результате чего вечером можно ожидать низкой активности игроков. В преддверии большого блока важной статистики, который будет опубликован в течение недели, инвесторы могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, что приведет к снижению волатильности и объемов торгов".

ИК "ФИНАМ" (Сергей Дроздов): "Индекс ММВБ на прошедшей торговой сессии закрылся у сопротивления 1980 пунктов, и, если индикатору удастся пройти предыдущий максимум, расположенный на отметке 1990, шансы подняться в район 2000–2020 резко возрастут. Поддержкой на текущий момент является уровень 1960 пунктов".