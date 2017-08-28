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28 августа 2017 года 09:45

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили умеренными и разнонаправленными изменениями торги в пятницу, инвесторы следили за выступлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Позитивным фактором для американских компаний стало снижение курса доллара на 1% к евро и на 0,2% к иене. Доллар подешевел после того, как Дж.Йеллен не стала упоминать про денежно-кредитную политику в своем выступлении в Джексон-Хоуле, сосредоточившись на вопросах регулирования банковской сферы. М.Драги также не стал говорить про ДКП: вместо этого глава ЕЦБ рассказал о рисках протекционизма в мировой экономике.

Кроме того, участники рынка оценивали данные о заказах товаров длительного пользования в США в июле. По данным министерства торговли страны, заказы рухнули на 6,8% в прошлом месяце после скачка на 6,4% в июне. Снижение стало рекордным с августа 2014 года. Вместе с тем заказы без учета военных товаров и самолетов увеличились на 0,4%, а поставки таких товаров выросли на 1%.

Также позитивным фактором для рынка стало заявление экономического советника президента США Дональда Трампа Гэри Кона о том, что президент рассчитывает осуществить налоговую реформу до конца текущего года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в понедельник, при этом гонконгский индикатор в ходе сессии превышал 28000 пунктов впервые с мая 2015 года. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%. Гонконгский Hang Seng прибавляет в ходе торгов 0,4%, китайский Shanghai Composite - 1,1%. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,65%. Японский индекс Nikkei 225 практически не меняется.

Участники азиатского рынка оценивают последствия урагана "Харви" в США и выступления глав центробанков мира на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ураган "Харви", усилившийся до четвертой категории (по шкале до пяти) стал самым мощным в США с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу ряд крупных НПЗ, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране.

В свою очередь цены на нефть движутся слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, при этом бензин в США вырос в цене до максимума за два года, поскольку из-за урагана Харви приостановили работу около 10% нефтеперерабатывающих заводов в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК в понедельник выросла на 0,27% - до $52,55 за баррель. К закрытию рынка в прошлую пятницу фьючерсы подорожали на 0,71% - до $52,41 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась к этому времени на 0,36% - до $47,70 за баррель. Контракт подорожал на 0,93% - до $47,87 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Поздно вечером в пятницу на побережье Мексиканского залива в США обрушился ураган "Харви", ставший самым мощным ураганом с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 10% всех перерабатывающих мощностей в стране. Также компании были вынуждены перекрыть нефтепроводы, из-за чего в Западном Техасе могли образоваться существенные запасы нефти, а на Восточном побережье может наблюдаться нехватка топлива. Цены на бензин в США поднимались на 6,8%, до рекордных с июля 2015 года $1,7799 за галлон. Кроме того, по мнению экспертов, ураган "Харви" привел к сокращению добычи нефти на сланцевом месторождении Eagle Ford в Техасе на 300-500 тыс. б/с.

Также в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что число действующих нефтедобывающих скважин в США на прошлой неделе снизилось на 4 единицы и составило 759 штук.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,1 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 26,325 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,172 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 августа не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 523,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "О1 Пропертиз Финанс-01" (+1%), "Мостотрест-08" (+0,54%) и "Россельхозбанк-16" (+0,36%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк БО-04" (-0,77%), "РЖД-23" (-0,3%) и "ЧТПЗ БО-001Р-01" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 4,9% годовых (24,43 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых. Ставки последующих купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 18-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,9% годовых (12,22 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "ФСК ЕЭС" разместила данные облигации общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) выкупило в рамках оферты 2 млн 947,489 тыс. облигаций 2-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска в обращении составляет 3 млрд рублей. Соответственно, "Уралвагонзавод" выкупил 98,24% выпуска данных облигаций. УВЗ разместил 7-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей в марте 2011 года. Ставка 1-5-го купонов установлена в размере 8,95% годовых, ставка 6-11-го купонов - 9,5%, 12-13-го купона -13,5% годовых, 14-го купона - 9% годовых. Дата погашения - 20 февраля 2018 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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