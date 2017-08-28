Гонконгский индикатор превысил 28000 пунктов впервые с мая 2015 года

Американские фондовые индексы завершили умеренными и разнонаправленными изменениями торги в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок движутся слабо и разнонаправлено в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы завершили умеренными и разнонаправленными изменениями торги в пятницу, инвесторы следили за выступлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Позитивным фактором для американских компаний стало снижение курса доллара на 1% к евро и на 0,2% к иене. Доллар подешевел после того, как Дж.Йеллен не стала упоминать про денежно-кредитную политику в своем выступлении в Джексон-Хоуле, сосредоточившись на вопросах регулирования банковской сферы.

М.Драги также не стал говорить про ДКП: вместо этого глава ЕЦБ рассказал о рисках протекционизма в мировой экономике.

Кроме того, участники рынка оценивали данные о заказах товаров длительного пользования в США в июле. По данным министерства торговли страны, заказы рухнули на 6,8% в прошлом месяце после скачка на 6,4% в июне. Снижение стало рекордным с августа 2014 года.

Вместе с тем заказы без учета военных товаров и самолетов увеличились на 0,4%, а поставки таких товаров выросли на 1%.

Также позитивным фактором для рынка стало заявление экономического советника президента США Дональда Трампа Гэри Кона о том, что президент рассчитывает осуществить налоговую реформу до конца текущего года.

Акции фармацевтической компании Adamas Pharmaceuticals взлетели на 40% после того, как американский регулятор одобрил лекарственный препарат компании от дискинезии, сопутствующей болезни Паркинсона.

Цена бумаг ритейлера Ulta Beauty Inc. упала на 9,1%, поскольку компания отчиталась о снижении темпов роста продаж во втором квартале.

Котировки акций Twitter Inc. опустились на 0,1% после того, как аналитики Jefferies ухудшили рекомендации по ним до "держать" с "покупать".

Также эксперты Jefferies повысили рекомендации по бумагам ритейлера Dollar Tree Inc., после чего капитализация компании выросла на 2,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 25 августа повысился на 30,27 пункта (0,14%) и составил 21813,67 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 4,08 пункта (0,17%) - до 2443,05 пункта.

Nasdaq Composite потерял 5,68 пункта (0,09%) и составил 6265,64 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в понедельник, при этом гонконгский индикатор в ходе сессии превышал 28000 пунктов впервые с мая 2015 года.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng прибавляет в ходе торгов 0,4%, китайский Shanghai Composite - 1,1%.

Южнокорейский KOSPI снизился на 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,65%.

Японский индекс Nikkei 225 практически не меняется, более широкий Topix растет на 0,2%.

Участники азиатского рынка оценивают последствия урагана "Харви" в США и выступления глав центробанков мира на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Ураган "Харви", усилившийся до четвертой категории (по шкале до пяти) стал самым мощным в США с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу ряд крупных НПЗ, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране.

Тем временем рынок остался в замешательстве после выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в пятницу.

Дж.Йеллен не стала упоминать про денежно-кредитную политику в своем выступлении в Джексон-Хоуле, сосредоточившись на вопросах регулирования банковской сферы. М.Драги также не стал говорить про ДКП: вместо этого глава ЕЦБ рассказал о рисках протекционизма в мировой экономике.

"Никаких четких сигналов о планах центробанков от симпозиума мы не получили", - отметил аналитик ING Groep Роб Кэрнелл.

Акции китайского поставщика деталей для iPhone AAC Technologies взлетели на торгах в Гонконге на 12% после того, как компания отчиталась о росте прибыли в первом полугодии на 57%.

Цена бумаг австралийских банков опускается: капитализация Commonwealth Bank of Australia снизилась на 1,6%, Westpac - на 2,1%, ANZ Banking Group - на 0,7%.

Цены на нефть эталонных марок движутся слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, при этом бензин в США вырос в цене до максимума за два года, поскольку из-за урагана Харви приостановили работу около 10% нефтеперерабатывающих заводов в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в понедельник выросла на $0,15 (0,29%) - до $52,56 за баррель. К закрытию рынка в прошлую пятницу фьючерсы подорожали на $0,37 (0,71%) - до $52,41 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,17 (0,36%) - до $47,70 за баррель. Контракт подорожал на $0,44 (0,93%) - до $47,87 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Поздно вечером в пятницу на побережье Мексиканского залива в США обрушился ураган Харви, ставший самым мощным ураганом с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу НПЗ совокупной мощностью 2,26 млн баррелей в сутки, что составляет примерно 10% всех перерабатывающих мощностей в стране.

Также компании были вынуждены перекрыть нефтепроводы, из-за чего в Западном Техасе могли образоваться существенные запасы нефти, а на Восточном побережье может наблюдаться нехватка топлива.

Цены на бензин в США поднимались на 6,8%, до рекордных с июля 2015 года $1,7799 за галлон.

Кроме того, по мнению экспертов, ураган Харви привел к сокращению добычи нефти на сланцевом месторождении Eagle Ford в Техасе на 300-500 тыс. б/с.

Также в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о том, что число действующих нефтедобывающих скважин в США на прошлой неделе снизилось на 4 единицы и составило 759 штук.