Пробой уровня 1050 пунктов по индексу РТС можно считать подтверждением восходящего тренда - ИФ "Олма"

С позиций технического анализа, указывает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, пробой уровня 1050 пунктов по индексу РТС можно считать подтверждением восходящего тренда. Повышению по индексу РТС способствуют ослабление доллара США и благоприятная обстановка на рынке энергоносителей (фьючерсы на нефть Brent торгуются выше $52 за баррель). Вместе с тем остаются в силе действие геополитического фактора, а также негативное влияние экономической неопределенности в США на готовность инвесторов к принятию риска. На валютном рынке остается в силе возможность продолжения наметившегося ослабления доллара США, в том числе по отношению к рублю.