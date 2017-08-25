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25 августа 2017 года 19:50

Рубль развернулся вверх в пятницу вечером на фоне падения доллара на Forex

Москва. 25 августа. Доллар США снижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне падения доллара на Forex после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле.

Курс доллара США составил 59,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,87 руб./EUR1, повысившись на 3,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 17,1 копейки - до 63,79 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,79 копейки, до 59,1476 руб./$1, и опустил курс евро на 3,39 копейки, до 69,6995 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к бивалютной корзине в пятницу вечером на фоне падения курса доллара на мировом рынке Forex после выступления главы ФРС США Дж.Йеллен на ежегодном симпозиуме экономистов и представителей центробанков мира в Джексон-Хоуле. Глава американского регулятора разочаровала рынки отсутствием новой информации о перспективах денежно-кредитной политики, в результате чего доллар заметно понизился к большинству мировых валют. Пара "евро-доллар" вплотную подобралась к $1,19, пара "доллар-рубль" опустилась ниже 59 руб./$1.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и сокращают снижение с начала недели на опасениях, что приближающийся к Техасу ураган "Харви" приведет к перебоям с поставками нефти и нефтепродуктов. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,33% - до $52,39 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,48% - до $47,79 за баррель. C начала недели Brent подешевела на 33 цента, WTI - на 72 цента. Котировки снижаются четвертую неделю подряд.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, значительную часть пятницы рынок пребывал в ожидании выступления главы ФРС США Дж.Йеллен. "Рубль начал быстро укрепляться с самых первых минут выступления Дж.Йеллен. Глава американского регулятора не дала никаких новых сигналов о повышении ставки и дальнейших изменениях денежно-кредитной политики, чего от нее ждали участники всех рынков. Такая ситуация играет против доллара, который резко пошел вниз к большинству мировых валют, в том числе к рублю. Индекс доллара уже в первые минуты выступления почти обновил годовые минимумы, позднее - опустился к минимумам с мая 2016 года", - отметил Ю.Кравченко.

"Дж.Йеллен на конференции в Джексон-Хоуле полностью изменила структуру выступления по сравнению с прошлогодним вариантом. Она не стала обсуждать вопросы монетарной политики, сосредоточившись на проблемах финансового регулирования, отметив, что оно не должно подвергаться существенным изменениям. Это разочаровало участников рынков, ожидавших хотя бы каких-нибудь намеков на действия регулятора в области процентной политики. В результате курс доллара снизился по отношению к евро, рублю и большинству валют стран с формирующимися рынками", - подчеркнула главный аналитик Бинбанка (MOEX: MDMB) Наталья Ващелюк.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,73% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,01% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 9,13% и 9,13% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 9,0% годовых.

"Крупные налоговые платежи не ощущались на рынке. В пятницу банки проводили основные налоговые платежи, однако существенного повышения спроса на ликвидность не наблюдалось - ставки на рынке межбанковского кредитования выросли незначительно. Отметим, что к пиковым налоговым выплатам банки подошли с остатками свободной ликвидности на уровне 2 трлн рублей, поэтому особых проблем с проведением платежей на рынке не ощущалось", - отметил Ю.Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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