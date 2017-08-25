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25 августа 2017 года 19:30

Рынок акций на неделе поднялся к уровням конца мая по РТС за счет нефти

Рынок акций на неделе поднялся к уровням конца мая по индексу РТС на фоне выросших мировых площадок и нефти в ожидании новостей с ежегодного симпозиума экономистов и глав центробанков в США. Также поддержку рынку оказало ралли бумаг Сбербанка, взлетевшего к максимумам на фоне сильного отчета за полугодие по МСФО.

В период с 21 по 25 августа индекс ММВБ вырос на 2,5% - до 1979,14 пункта, индекс РТС прибавил 3,2% и достиг 1060,49 пункта; доллар за неделю просел на 0,22 рубля, а октябрьская нефть Brent подорожала на 0,8% или $0,4.

Неделя началась с умеренного роста вслед за нефтью, подъем сдерживался снижением мировых фондовых площадок из-за геополитических опасений в свете совместных военных учений США и Южной Кореи. Индекс ММВБ поднялся к 1940 пунктам во главе с бумагами "Россетей" (+3%), упали бумаги "АЛРОСА" (-2%).

Нефть Brent подскочила 18 августа более чем на 3% на статистике Baker Hughes о сокращении числа активных буровых в США на 5 единиц (до 763 штук), после чего в понедельник вечером скорректировалась вниз на 2%.

Во вторник индекс ММВБ поднялся вплотную к рубежу 1950 пунктов на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и нефти, лидировали в росте бумаги "Мечела" (+7,5% и +9% "префы") в преддверии публикации в среду финотчета компании, в аутсайдерах вновь выступили бумаги "АЛРОСА" (-2%).

Инвесторы проигнорировали геополитические риски, связанные с Северной Кореей, которая пригрозила США "беспощадной местью" за совместные учения с Южной Кореей. КНДР расценила эти учения как подготовку к вторжению в страну. Нефть Brent подросла к $51,8 за баррель.

В среду индекс ММВБ поднялся к 1960 пунктам за счет бумаг Сбербанка (+2,5%), подогретых сильным отчетом за полугодие по МСФО, и подорожавшей нефти на статистике Минэнерго США о запасах сырья; упали акции АФК "Система" (-3,2%) и выросли бумаги "Башнефти" (+1% и +4,5% "префы") на судебных новостях из Башкирии.

Сбербанк России в I полугодии увеличил чистую прибыль на 34% - до 352,2 млрд рублей, что превысило ожидания на уровне 331,3 млрд рублей; во II квартале прибыль выросла на 28% (до 185,6 млрд рублей).

Башкирский суд принял решение частично удовлетворить иск "Роснефти", постановив взыскать с АФК "Система" 136 млрд руб. ("Роснефть" просила 170,6 млрд рублей). "Система" заявила, что намерена оспорить вердикт суда, и считает, что такое решение Арбитражного суда Башкирии чревато негативными последствиями для экономики страны в целом.

Прекратилось ралли акций "Мечела" (+1,2% и -7,1% "префы") после выхода отчета за II квартал - EBITDA компании упала на 24% (до 17,4 млрд рублей), при этом металлург увеличил добычу угля на 4%.

Нефть Brent поднялась к $52,5 за баррель на статистике Минэнерго США, показавшей сокращение запасов нефти за неделю на 3,33 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами рынка, хотя нефтедобыча в Штатах выросла за неделю на 26 тыс. б/с.

В четверг рынок акций РФ достиг максимума за 2 недели на фоне подъема индексов в Европе в ожидании новостей с экономического симпозиума в американском Джексон-Хоуле, индекс ММВБ превысил 1970 пунктов, РТС поднялся к 1050 пунктам. Лидировали в росте бумаги "Башнефти" (+4,5% и +3,2% "префы"), Сбербанка (+2,6%) и сектор бумаг электросетевых компаний, а в аутсайдерах выступили акции "Мечела" (-3,4% и -4% "префы") из-за сохраняющихся распродаж после выхода слабого отчета по МСФО.

Нефть в четверг просела в отсутствие свежих драйверов ниже $52 за баррель.

В пятницу индекс ММВБ протестировал 1980 пунктов на фоне нового скачка нефти и роста мировых площадок, после чего немного сдал назад. Индекс РТС превысил 1060 пунктов (максимум с конца мая) на фоне укрепления рубля и консолидировался в ожидании новостей с экономического симпозиума мировых центробанков (ожидались выступления глав Федрезерва США и ЕЦБ). Просели акции "Норникеля" (-0,8%) на новостях о рекомендованных дивидендах за полугодие (224,2 рубля, что ниже ожиданий), а лидерами отката выступили бумаги банка "ФК Открытие" (-6,1%) на опасениях перехода банка под контроль ЦБ РФ.

Нефть Brent вновь поднялась к $52,5 за баррель на фоне урагана Харви, приближающегося к берегам США – ураган на выходных может достичь категории 3 при подходе к побережью Техаса и стать самым разрушительным для этого штата с 1999 года. Аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий, также возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику. Многие нефтедобывающие компании (включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum) эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка смотрелись акции "МРСК Сибири" (+32%), "МРСК Волги" (+26%), "МРСК Урала" (+23%); хуже рынка выглядели бумаги банка "ФК Открытие" (-12%), АО "Ашинский металлургический завод" (-7%), АО "Открытые инвестиции" (-6%).

Рынок акций в конце августа может продолжить рост, опираясь на поддержку нефти. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1950-2000 пунктов, для индекса РТС - 1040-1080 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
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