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25 августа 2017 года 19:25

Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу на риск и высоким ценам на нефть

Москва. 25 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели умеренно подросли благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и высоким ценам на нефть; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к росту цен еврооблигаций России сформировалась в первый же торговый день недели и господствовала практически до самого конца недели, лишь в пятницу активность покупателей снизилась и рынок лег в боковой дрейф, а в отдельных выпусках стала даже прослеживаться легкая отрицательная ценовая коррекция.

Основной причиной формирования в секторе российских еврооблигаций тенденции к плавному росту цен стала позитивная динамика базовых активов, котировки которых также плавно повышались в начале недели в ожидании симпозиума экономистов и представителей центробанков различных стран в Джексон-Хоуле, а также на фоне публикации в США новой порции макроэкономической статистики. Так, индекс экономической активности в США, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в июле снизился до минус 0,01 пункта с 0,16 пункта в июне, тогда как эксперты в среднем ожидали менее резкого снижения - до 0,1 пункта.

Вместе с тем активность покупателей отечественных евробондов сдерживалась снижавшейся нефтью, которая демонстрировала негативную динамику, несмотря на позитивные данные об ослаблении буровой активности в США и перебоях в работе крупнейшего нефтяного месторождения Ливии. Нефтяные трейдеры фиксировали прибыль после значительного роста стоимости нефти 18 августа, когда котировки Brent достигли максимального уровня за три месяца на новости о том, что количество действующих в США буровых нефтяных установок сократилось за неделю на 5 единиц - до 763 штук.

Во вторник и среду плавное восходящее движение в секторе отечественных евробондов продолжилось благодаря сохранявшемуся спросу мировых инвесторов на рисковые активы. Кроме того, поддержку российским бумагам оказывали цены на нефть, которые после локального снижения возобновили рост и преодолели отметку $52 за баррель сорта Brent на сообщениях о том, что добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии аш-Шарара снова приостановлена, а также на данных о снижении запасов в США. Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в Штатах за неделю упали на 3,33 млн баррелей. На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы сократились на 503 тыс. баррелей. Запасы бензина снизились на 1,22 млн баррелей благодаря повышению спроса на бензин на 0,5%, а запасы дистиллятов выросли на 28 тыс. баррелей. Нефтедобыча в Штатах выросла на 26 тыс. б/с.

Пик роста рынка российских еврооблигаций пришелся на 24 августа, когда повышение котировок отдельных выпусков, прежде всего "длинных" бумаг, достигало 100 базисных пунктов, а снижение их доходностей составляло 5-8 базисных пунктов. По-прежнему основным драйвером рынка выступал общемировой позитивный настрой на emerging markets. Но активность торгов в целом была невысокой на фоне ожиданий выступлений глав ФРС США и ЕЦБ на ежегодном банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле.

В последний день недели рынок российских евробондов лег в боковой дрейф. Ближе к вечеру поддержку рынку оказала динамика US Treasuries, которые позитивно отреагировали на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которая высказалась в защиту правил по ужесточению регулирования банковской сферы США, введенных после финансового кризиса, и отметила, что любые попытки ослабить регулирование должны быть умеренными. Выступая на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, она заявила, что "любые изменения регуляторной среды должны быть умеренными и должны сохранять курс на повышение устойчивости крупных банков, на которые были нацелены реформы последних лет". Вместе с тем Дж.Йеллен признала, что некоторые положения "правила Волкера", ограничивающего возможность банков осуществлять трейдинговые операции с использованием собственных средств, могут быть упрощены в рамках сокращения "излишней запутанности" в нормативах, регулирующих деятельность менее крупных финкомпаний.

В своей речи Дж.Йеллен избежала упоминаний о денежно-кредитной политике - таких комментариев от нее больше всего ждали участники рынка. Между тем ранее выступавшие в Джексон-Хоуле члены руководства Федрезерва в целом выступили в поддержку начала сокращения объема активов на балансе ЦБ и еще одного повышения ставки в текущем году. На фоне выступления главы ФРС доллар США упал более на 0,6% к евро, до $1,187 за евро.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,1% и составила 120,03% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries не изменился за пять торговых дней и 18 августа составил 68 базисных пунктов).

Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 1,5%, с погашением в 2042 году - на 1,78% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 пунктов и составил 255 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали на 0,34%, с погашением в 2023 году - на 0,62% (их спред к US Treasuries сузился на 13 пунктов - до 147 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,01%.

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене за неделю на 1,57% - до 103,4% от номинала (доходность снизилась на 10 базисных пунктов и оставила 5,03% годовых), а десятилетние бумаги с погашением в 2027 году повысились за неделю на 0,4%, подорожав до 102,25% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 3,97% годовых).

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе может сформироваться тенденция к плавному снижению цен на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, на мировые долговые рынки будет давить возможная нисходящая коррекция рынков капитала из-за неопределенностей с утверждением бюджета США на новый финансовый год, что может грозить приостановкой на неопределенный срок работы всех госорганов страны в октябре и возможным снижением кредитного рейтинга США, о чем уже предупредили некоторые рейтинговые агентства.


Опубликовано: /Финмаркет/
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