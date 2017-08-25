.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил неделю ростом вслед за нефтью, РТС обновил максимум с конца мая
.
ГЛАВНОЕ
ЦБ повысил прогноз по годовому росту ВВП в 3-м квартале
ЦБ РФ повысил прогноз по годовому росту ВВП в 3-м квартале и по росту инвестиций. При этом регулятор не исключил, что рост ВВП в 2017 году может быть выше ранее ожидавшихся 1,3-1,8%
 
Выслугу лет для получения военной пенсии увеличат
Ведомства, в которых предусмотрено несение военной службы, согласовали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной пенсии, с 20 до 25 лет. Предлагаемые изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц,...
 
Мобильная связь дорожает
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских мобильных операторов в августе составила 268,5 руб., по сравнению с октябрем 2016 г. она выросла на 15%. Об этом говорится в отчете аналитического агентства Content Review, выпущенном при...
 
В 2018 году будет введена обязательная сертификация счетчиков
Минпромторг подготовил проект постановления об обязательной сертификации приборов учета с 1 сентября 2018 года. Сертификаты соответствия должны будут получать газовые, тепловые и электрические счетчики, пишет "Российская газета". В Минпромторге...
 
25 августа 2017 года 19:16

Рынок акций РФ завершил неделю ростом вслед за нефтью, РТС обновил максимум с конца мая

Москва. 25 августа. Российский рынок акций в пятницу вырос и завершил неделю ростом на фоне подорожавшей нефти из-за урагана Харви в США и благодаря подъему мировых фондовых площадок в ожидании новостей с ежегодного экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1979,14 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1060,49 пункта (+1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,5% на фоне укрепления рубля.

Доллар упал до 58,78 рубля (-0,38 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС выросли на 2,5-3,2%, доллар подешевел на 0,22 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +1,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%).

Подешевели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).

Акции "Норникеля" просели после известий, что совет директоров ГМК рекомендует выплатить акционерам дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 224,2 рубля (около $3,79) на акцию (датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 19 октября). "Норникель" за 9 месяцев прошлого года выплатил акционерам 444,25 рубля на акцию (в общей сумме около $1,1 млрд), финальные дивиденды за 2016 год составили 446,1 рубля на акцию (около $1,2 млрд).

В пятницу выросли фондовые индексы в Азии, в Европе днем также преоблада рост индексов на статистике из Германии. ВВП ФРГ во втором квартале вырос на ожидаемые 0,6%, а индекс доверия к экономике Германии института Ifo в августе составил 115,9 пункта при прогнозах 115,5 пункта после июльских 116 пунктов.

Между тем, к вечеру на рынках наметилась коррекция вниз, в Европе и США динамика индексов оказалась смешанной.

Глава ФРС Джанет Йеллен на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле выступила в защиту правил по ужесточению регулирования банковской сферы США, введенных после финансового кризиса, и отметила, что любые попытки ослабить регулирование должны быть умеренными. По ее словам, "любые изменения регуляторной среды должны быть умеренными и должны сохранять курс на повышение устойчивости крупных банков, на которые были нацелены реформы последних лет". Сами реформы она названа успешными, поскольку они укрепили стабильность финансовой системы США.

В своей речи Дж.Йеллен избежала упоминаний о денежно-кредитной политике - таких комментариев от нее больше всего ждали участники рынка. Между тем ранее выступавшие в Джексон-Хоуле члены руководства Федрезерва в целом выступили в поддержку начала сокращения объема активов на балансе ЦБ и еще одного повышения ставки в текущем году.

На нефтяном рынке цены подросли на фоне урагана Харви, приближающегося к берегам США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $52,28 за баррель (+0,5% и -1% в четверг), октябрьская цена WTI - $47,7 за баррель (+0,6% и -2% накануне).

Ураган Харви, как ожидается, достигнет третьей категории (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику. Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, инвесторы в конце недели заняли выжидающую позицию во время ежегодного экономического симпозиума мировых ЦБ в Джексон-Хоуле. Комментарии относительно дальнейших планов банковских регуляторов в отношении монетарной политики в совокупности с данными по росту ВВП США (вторая оценка) и рынку труда за август (безработица и число созданных рабочих мест), которые выйдут на следующей неделе, должны добавить ясности участникам рынка в преддверии заседания ФРС 20 сентября.

При этом нефть выглядит довольно уверенно, Brent дорожает на ожиданиях надвигающегося шторма Харви, которые станет сильнейшим в Мексиканском заливе за последние 12 лет, где на северном побережье сосредоточено около 17% американской добычи и 45% переработки нефти. Перед выходными (когда шторм будет наиболее разрушителен) была приостановлена добыча около 170 тыс. б/с и перерабатывающие мощности объемом около 1 млн б/с.

В отличие от развивающихся рынков, которые на прошлой неделе показали заметный приток средств в фонды акций на фоне ослаблений геополитической напряженности в мире, российские активы продемонстрировали обратную динамику, показав отток в размере $70 млн.

В лидерах роста на российском рынке акций в пятницу выступили акции ряда электросетевых компаний, которые хорошо отчитываются за второй квартал по МСФО (на фоне роста тарифов, при неизменном объеме полезного отпуска и отсутствия крупных списаний по основным средствам и дебиторской задолженности), и инвесторы могут предполагать, что результаты будут такими же до конца года. Однако отмена "последней мили" с 1 июля в ряде регионов вряд ли позволит МРСК сохранить темпы роста выручки во втором полугодии, поскольку уход "последней мили" приведет к снижению полезного отпуска, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в пятницу разнообразие в картину дня внесли корпоративные отчеты. "Магнит" (MOEX: MGNT) (-0,1%) увеличил выручку в первом полугодии на 6,4% (до 555 млрд рублей), но снизил прибыль по МСФО на 20,5% (до 20,75 млрд рублей). Чистая прибыль по МСФО "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,1%) снизилась в первом полугодии на 15% (до 113,88 млрд рублей) при росте выручки на 5%. "РусАл" сообщил о росте прибыли в первом полугодии в 1,8 раза (до $470 млн), "Распадская" (MOEX: RASP) (+3,5%) увеличила прибыль по МСФО в первом полугодии в 3,4 раза (до $168 млн) при росте выручки в 2,3 раза (до $439 млн).

Подросли акции "Газпрома", которые явно отстали от рынка и могут показать динамику лучше индексов в ближайшие дни. Бумаги "АЛРОСА" продолжили восстановление после коррекции по факту аварии на руднике "Мир". Бумаги розничной сети "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+4,4%) выросли на ожиданиях улучшения финансовых показателей, также подорожали акции нефтяников в связи с мощным ураганом в Мексиканском заливе.

Энергетический уголь в Китае подорожал в пятницу на 4,3% - до нового рекорда. На рынке опасаются очередных закрытий шахт в связи с государственными проверками. Нефть продолжала торговаться в плюсе на ожиданиях последствий урагана Харви. Прогнозируется, что область влияния урагана протянется от Корпус-Кристи в Техасе до Лэйк Чарлз в Луизиане. На этом отрезке побережья сосредоточено до трети нефтеперерабатывающих мощностей в США. Уже в четверг было приостановлено до 10% нефтедобывающих мощностей и до 15% газодобычи.

Вечером в 20:00 МСК выйдет свежий отчет Baker Hughes по активным буровым установкам в США, а в 22:00 МСК выступит президент ЕЦБ Марио Драги в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Вполне очевидно, что главные события на рынке произойдут вечером, когда будут выступать главы крупнейших центральных банков планеты. Если число активных буровых в США снизится, а ураган Харви достигнет третьей категории, то котировки нефтяных контрактов могут существенно повыситься.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, глава ЕЦБ может не сделать ярких заявлений о дальнейшей монетарной политике, поскольку укрепление евро мешает росту инфляции, чего добивается регулятор. К слову, чиновники ФРС также отмечали слабый рост инфляции в США, что отодвинуло решение о повышении ставки в сентябре, ноябре и декабре, на что указывает слабая вероятность, рассчитываемая через фьючерсы на ставку. Нефть подросла из-за урагана Харви, который приближается к штату Техас, где находится много нефтеперерабатывающих заводов.

По словам начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, инвесторы вновь обратили внимание на акции электроэнергетики, в частности, продолжается ралли ряда МРСК. Среди "голубых фишек" слабее выглядели акции "Норникеля", поскольку инвесторы оказались разочарованы цифрами по полугодовым дивидендам ГМК - несмотря на рост цен на базовые металлы, платить более щедрые дивиденды компании мешает формальный рост долговой нагрузки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+32,9%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,6%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+6,2%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+4,9%), "Дикси групп" (+4,4%, "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,5%), "Распадской" (+3,5%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,8%).

Подешевели бумаги АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-9,5% и -6,6% "префы"), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-6,1%, до 1315 рублей - уровень начала 2016 года), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (-4,5%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-2,4%).

Как сообщила в пятницу газета "Ведомости", "ФК Открытие" может стать первым банком, который может перейти Фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком РФ для санации банков. Это один из рассматриваемых регулятором сценариев дальнейшей судьбы банка, сообщили газете "Ведомости" несколько источников.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,209 млрд рублей (из них 12,441 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 августа 2017 года 19:50
Рубль развернулся вверх в пятницу вечером на фоне падения доллара на Forex
Москва. 25 августа. Доллар США снижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне падения доллара на Forex после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле.    читать дальше
.
25 августа 2017 года 19:30
Рынок акций на неделе поднялся к уровням конца мая по РТС за счет нефти
Рынок акций на неделе поднялся к уровням конца мая по индексу РТС на фоне выросших мировых площадок и нефти в ожидании новостей с ежегодного симпозиума экономистов и глав центробанков в США. Также поддержку рынку оказало ралли бумаг Сбербанка, взлетевшего к максимумам на фоне сильного отчета за полугодие по МСФО.    читать дальше
.
25 августа 2017 года 19:25
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу на риск и высоким ценам на нефть
Москва. 25 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели умеренно подросли благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и высоким ценам на нефть; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
25 августа 2017 года 19:00
Крупные налоговые платежи не ощущались на валютном рынке в пятницу - ИК "Велес Капитал"
"Крупные налоговые платежи не ощущались на рынке. В пятницу банки проводили основные налоговые платежи, однако существенного повышения спроса на ликвидность на наблюдалось. Ставки МБК выросли незначительно, а на аукционе РЕПО Федерального казначейства банки привлекли лишь треть средств из...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 18:34
Нефть: начало сезона ураганов - Julius Baer
Сезон ураганов настиг рынки энергоносителей. Ураган Харви набирает силу в Мексиканском заливе и ожидается, что он обрушится на материк уже в субботу, указывает глава отдела исследований макроэкономики и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Компании приостановили добычу и переработку нефти в...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 18:03
Волатильность на валютном рынке останется низкой - Бинбанк
ольшую часть прошедшей недели курс рубля оставался около уровня 59 руб./долл., курсы валют ЮАР, Мексики, Бразилии также были относительно стабильны, констатирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. При этом фондовые площадки большинства стран с формирующимися рынками завершили неделю «в...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 17:36
Credit Suisse поднял рейтинг GDR ЛСР до "покупать", но снизил оценку на 10%
Credit Suisse пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 17:04
"Уралсиб" поднял оценку акций Сбербанка на 24%, подтвердив рейтинг "покупать"
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку. Как...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 16:23
Нефть получает неожиданный шанс для роста цен - Бинбанк
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:48
Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода
Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода.    читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:38
Станет ли Драги «топить» евро? - eToro
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 15:05
MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia 10/40, изменений в топ-4 не ожидается
ндексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени. Изменения вступят в силу 1 сентября. По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, список...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 14:35
Если рынок закроется на отрицательной территории, индекс ММВБ может уйти на уровень 1920 п. - ИК "Фридом-Финанс"
"На рынке в целом сохраняется положительная торговая динамика, хотя рост достаточно скромный, индекс ММВБ прибавляет всего 0,2%, и шансы сегодня обновить летний максимум, на мой взгляд, невелики, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 14:05
После достижения отметки в 1980 пунктов индекс ММВБ может начать снижаться - Dukascopy Bank SA
"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 0,3% на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в Германии. При этом, из-за усиления урагана Харви, который может нарушить процесс производства нефти в Мексиканском заливе, цена барреля нефти марки...    читать дальше
.
25 августа 2017 года 13:40
БКС рекомендует закрывать длинные позиции по акциям МТС, отмечает рост риска навеса предложения
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "покупка акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), обеспечившую доходность 7% с момента ее открытия 4 мая 2017 года, сообщается в обзоре ФГ. Как говорится в материалах "БКС", аналитики указывают на повышение риска навеса предложения бумаг...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.