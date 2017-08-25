Рынок акций РФ завершил неделю ростом вслед за нефтью, РТС обновил максимум с конца мая

Москва. 25 августа. Российский рынок акций в пятницу вырос и завершил неделю ростом на фоне подорожавшей нефти из-за урагана Харви в США и благодаря подъему мировых фондовых площадок в ожидании новостей с ежегодного экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле.

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 1979,14 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1060,49 пункта (+1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,5% на фоне укрепления рубля.

Доллар упал до 58,78 рубля (-0,38 рубля).

За неделю индексы ММВБ и РТС выросли на 2,5-3,2%, доллар подешевел на 0,22 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +1,7% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%).

Подешевели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%).

Акции "Норникеля" просели после известий, что совет директоров ГМК рекомендует выплатить акционерам дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 224,2 рубля (около $3,79) на акцию (датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 19 октября). "Норникель" за 9 месяцев прошлого года выплатил акционерам 444,25 рубля на акцию (в общей сумме около $1,1 млрд), финальные дивиденды за 2016 год составили 446,1 рубля на акцию (около $1,2 млрд).

В пятницу выросли фондовые индексы в Азии, в Европе днем также преоблада рост индексов на статистике из Германии. ВВП ФРГ во втором квартале вырос на ожидаемые 0,6%, а индекс доверия к экономике Германии института Ifo в августе составил 115,9 пункта при прогнозах 115,5 пункта после июльских 116 пунктов.

Между тем, к вечеру на рынках наметилась коррекция вниз, в Европе и США динамика индексов оказалась смешанной.

Глава ФРС Джанет Йеллен на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле выступила в защиту правил по ужесточению регулирования банковской сферы США, введенных после финансового кризиса, и отметила, что любые попытки ослабить регулирование должны быть умеренными. По ее словам, "любые изменения регуляторной среды должны быть умеренными и должны сохранять курс на повышение устойчивости крупных банков, на которые были нацелены реформы последних лет". Сами реформы она названа успешными, поскольку они укрепили стабильность финансовой системы США.

В своей речи Дж.Йеллен избежала упоминаний о денежно-кредитной политике - таких комментариев от нее больше всего ждали участники рынка. Между тем ранее выступавшие в Джексон-Хоуле члены руководства Федрезерва в целом выступили в поддержку начала сокращения объема активов на балансе ЦБ и еще одного повышения ставки в текущем году.

На нефтяном рынке цены подросли на фоне урагана Харви, приближающегося к берегам США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $52,28 за баррель (+0,5% и -1% в четверг), октябрьская цена WTI - $47,7 за баррель (+0,6% и -2% накануне).

Ураган Харви, как ожидается, достигнет третьей категории (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а Харви может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года, и аналитики опасаются ослабления спроса на нефть из-за его последствий. Кроме того, возможны перебои в морских поставках нефти на техасские НПЗ и снижение экспорта нефтепродуктов в Мексику. Многие нефтедобывающие компании, включая Royal Dutch Shell и Anadarko Petroleum, эвакуировали персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, инвесторы в конце недели заняли выжидающую позицию во время ежегодного экономического симпозиума мировых ЦБ в Джексон-Хоуле. Комментарии относительно дальнейших планов банковских регуляторов в отношении монетарной политики в совокупности с данными по росту ВВП США (вторая оценка) и рынку труда за август (безработица и число созданных рабочих мест), которые выйдут на следующей неделе, должны добавить ясности участникам рынка в преддверии заседания ФРС 20 сентября.

При этом нефть выглядит довольно уверенно, Brent дорожает на ожиданиях надвигающегося шторма Харви, которые станет сильнейшим в Мексиканском заливе за последние 12 лет, где на северном побережье сосредоточено около 17% американской добычи и 45% переработки нефти. Перед выходными (когда шторм будет наиболее разрушителен) была приостановлена добыча около 170 тыс. б/с и перерабатывающие мощности объемом около 1 млн б/с.

В отличие от развивающихся рынков, которые на прошлой неделе показали заметный приток средств в фонды акций на фоне ослаблений геополитической напряженности в мире, российские активы продемонстрировали обратную динамику, показав отток в размере $70 млн.

В лидерах роста на российском рынке акций в пятницу выступили акции ряда электросетевых компаний, которые хорошо отчитываются за второй квартал по МСФО (на фоне роста тарифов, при неизменном объеме полезного отпуска и отсутствия крупных списаний по основным средствам и дебиторской задолженности), и инвесторы могут предполагать, что результаты будут такими же до конца года. Однако отмена "последней мили" с 1 июля в ряде регионов вряд ли позволит МРСК сохранить темпы роста выручки во втором полугодии, поскольку уход "последней мили" приведет к снижению полезного отпуска, считает аналитик.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в пятницу разнообразие в картину дня внесли корпоративные отчеты. "Магнит" (MOEX: MGNT) (-0,1%) увеличил выручку в первом полугодии на 6,4% (до 555 млрд рублей), но снизил прибыль по МСФО на 20,5% (до 20,75 млрд рублей). Чистая прибыль по МСФО "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,1%) снизилась в первом полугодии на 15% (до 113,88 млрд рублей) при росте выручки на 5%. "РусАл" сообщил о росте прибыли в первом полугодии в 1,8 раза (до $470 млн), "Распадская" (MOEX: RASP) (+3,5%) увеличила прибыль по МСФО в первом полугодии в 3,4 раза (до $168 млн) при росте выручки в 2,3 раза (до $439 млн).

Подросли акции "Газпрома", которые явно отстали от рынка и могут показать динамику лучше индексов в ближайшие дни. Бумаги "АЛРОСА" продолжили восстановление после коррекции по факту аварии на руднике "Мир". Бумаги розничной сети "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+4,4%) выросли на ожиданиях улучшения финансовых показателей, также подорожали акции нефтяников в связи с мощным ураганом в Мексиканском заливе.

Энергетический уголь в Китае подорожал в пятницу на 4,3% - до нового рекорда. На рынке опасаются очередных закрытий шахт в связи с государственными проверками. Нефть продолжала торговаться в плюсе на ожиданиях последствий урагана Харви. Прогнозируется, что область влияния урагана протянется от Корпус-Кристи в Техасе до Лэйк Чарлз в Луизиане. На этом отрезке побережья сосредоточено до трети нефтеперерабатывающих мощностей в США. Уже в четверг было приостановлено до 10% нефтедобывающих мощностей и до 15% газодобычи.

Вечером в 20:00 МСК выйдет свежий отчет Baker Hughes по активным буровым установкам в США, а в 22:00 МСК выступит президент ЕЦБ Марио Драги в рамках симпозиума в Джексон-Хоуле. Вполне очевидно, что главные события на рынке произойдут вечером, когда будут выступать главы крупнейших центральных банков планеты. Если число активных буровых в США снизится, а ураган Харви достигнет третьей категории, то котировки нефтяных контрактов могут существенно повыситься.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, глава ЕЦБ может не сделать ярких заявлений о дальнейшей монетарной политике, поскольку укрепление евро мешает росту инфляции, чего добивается регулятор. К слову, чиновники ФРС также отмечали слабый рост инфляции в США, что отодвинуло решение о повышении ставки в сентябре, ноябре и декабре, на что указывает слабая вероятность, рассчитываемая через фьючерсы на ставку. Нефть подросла из-за урагана Харви, который приближается к штату Техас, где находится много нефтеперерабатывающих заводов.

По словам начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, инвесторы вновь обратили внимание на акции электроэнергетики, в частности, продолжается ралли ряда МРСК. Среди "голубых фишек" слабее выглядели акции "Норникеля", поскольку инвесторы оказались разочарованы цифрами по полугодовым дивидендам ГМК - несмотря на рост цен на базовые металлы, платить более щедрые дивиденды компании мешает формальный рост долговой нагрузки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+32,9%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,6%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+6,2%), "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (+4,9%), "Дикси групп" (+4,4%, "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+3,5%), "Распадской" (+3,5%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,4%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,1%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,8%).

Подешевели бумаги АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-9,5% и -6,6% "префы"), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-6,1%, до 1315 рублей - уровень начала 2016 года), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (-4,5%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-2,4%).

Как сообщила в пятницу газета "Ведомости", "ФК Открытие" может стать первым банком, который может перейти Фонду консолидации банковского сектора, созданному Центробанком РФ для санации банков. Это один из рассматриваемых регулятором сценариев дальнейшей судьбы банка, сообщили газете "Ведомости" несколько источников.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,209 млрд рублей (из них 12,441 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).