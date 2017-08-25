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25 августа 2017 года 19:00
Крупные налоговые платежи не ощущались на валютном рынке в пятницу - ИК "Велес Капитал"
"Крупные налоговые платежи не ощущались на рынке. В пятницу банки проводили основные налоговые платежи, однако существенного повышения спроса на ликвидность на наблюдалось. Ставки МБК выросли незначительно, а на аукционе РЕПО Федерального казначейства банки привлекли лишь треть средств из предложенного лимита. Отметим, что к пиковым налоговым выплатам банки подошли с остатками свободной ликвидности на уровне 2 трлн руб., поэтому особых проблем с проведением платежей на рынке не ощущалось. Участники рынка не получили сигналов от главы ФРС. Рубль ближе к концу рабочего дня закрепился ниже 59 против доллара, однако успеху отечественной валюты способствовали не налоговые платежи, а долгожданное выступление главы ФРС, из которого участники рынка вновь не получили никаких сигналов относительно дальнейшего ужесточения процентной политики в США. Индекс доллара на этом фоне оказался вблизи минимумов с мая 2016 г. Впрочем, в связи с неопределенностью дальнейшей судьбы ставки ФРС доллар уже длительное время находится под давлением на внешних площадках, поэтому очередная волна распродаж в американской валюте вряд ли затянется", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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.25 августа 2017 года 19:30
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.25 августа 2017 года 19:16
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.25 августа 2017 года 16:23
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Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода. читать дальше
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