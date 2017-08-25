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25 августа 2017 года 18:34
Нефть: начало сезона ураганов - Julius Baer
Сезон ураганов настиг рынки энергоносителей. Ураган Харви набирает силу в Мексиканском заливе и ожидается, что он обрушится на материк уже в субботу, указывает глава отдела исследований макроэкономики и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Компании приостановили добычу и переработку нефти в заливе. По оценкам новостного агентства Bloomberg и нашим подсчетам, будет затронуто менее 5% от общей нефтедобычи США – в основном в связи с эвакуацией с оффшорных буровых платформ, а также ввиду приостановления добычи на шельфе в Техасе. Данное развитие событий, по мнению эксперта, не несет за собой значительных последствий и вряд ли сможет оказать долгосрочное давление на цены энергоресурсов. Запасы нефти и нефтепродуктов находятся на достаточно высоком уровне и должны выдержать кратковременные перебои в производстве. Более того, спрос на нефть ослабевает, когда погодные условия временно приостанавливают повседневную рутину. Более важный фактор, на который следует обратить внимание – это сезонное замедление темпов роста экономики. Автомобильный сезон подходит к концу и ожидается, что спрос на нефть будет снижаться в ближайшие недели. Значительные снижения нефтяных запасов США, о которых сообщалось раннее, должны скоро закончиться и приведут к падению цен на нефть в ближайшее время. В соответствии с данными c фьючерсных рынков, хедж-фонды вновь накопили значительную длинную позицию, что может свидетельствовать о том, что цикл в скором будущем пойдет на спад. Эксперт придерживается нейтрального прогноза и предполагаем, что цены на нефть будут торговаться в боковом тренде, находясь больше в верхней части диапазона между 40 и 50 долларов за баррель, нежели выше отметки 50 долларов за баррель. "Беспокойства, связанные с перебоями производства, вызвали волну опасений на энергетическом рынке, но ураган Харви, скорее всего, не окажет долгосрочного влияния на уровень запасов и цены, - заключает эксперт Julius Baer. - Мы придерживаемся нейтрального прогноза и прогнозируем, что цены на нефть будут торговаться в боковом тренде на фоне увеличения добычи сланцевой нефти и застоя спроса на нефть со стороны западного мира, что, в свою очередь, подрывает усилия Ближнего Востока по ограничению производства".
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25 августа 2017 года 19:50
Москва. 25 августа. Доллар США снижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне падения доллара на Forex после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле. читать дальше
.25 августа 2017 года 19:30
Рынок акций на неделе поднялся к уровням конца мая по индексу РТС на фоне выросших мировых площадок и нефти в ожидании новостей с ежегодного симпозиума экономистов и глав центробанков в США. Также поддержку рынку оказало ралли бумаг Сбербанка, взлетевшего к максимумам на фоне сильного отчета за полугодие по МСФО. читать дальше
.25 августа 2017 года 19:25
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу на риск и высоким ценам на нефть
Москва. 25 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели умеренно подросли благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и высоким ценам на нефть; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.25 августа 2017 года 19:16
Москва. 25 августа. Российский рынок акций в пятницу вырос и завершил неделю ростом на фоне подорожавшей нефти из-за урагана Харви в США и благодаря подъему мировых фондовых площадок в ожидании новостей с ежегодного экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле. читать дальше
.25 августа 2017 года 19:00
"Крупные налоговые платежи не ощущались на рынке. В пятницу банки проводили основные налоговые платежи, однако существенного повышения спроса на ликвидность на наблюдалось. Ставки МБК выросли незначительно, а на аукционе РЕПО Федерального казначейства банки привлекли лишь треть средств из... читать дальше
.25 августа 2017 года 18:03
ольшую часть прошедшей недели курс рубля оставался около уровня 59 руб./долл., курсы валют ЮАР, Мексики, Бразилии также были относительно стабильны, констатирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. При этом фондовые площадки большинства стран с формирующимися рынками завершили неделю «в... читать дальше
.25 августа 2017 года 17:36
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.25 августа 2017 года 17:04
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку. Как... читать дальше
.25 августа 2017 года 16:23
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:48
Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода. читать дальше
.25 августа 2017 года 15:38
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:05
ндексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени. Изменения вступят в силу 1 сентября. По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, список... читать дальше
.25 августа 2017 года 14:35
Если рынок закроется на отрицательной территории, индекс ММВБ может уйти на уровень 1920 п. - ИК "Фридом-Финанс"
"На рынке в целом сохраняется положительная торговая динамика, хотя рост достаточно скромный, индекс ММВБ прибавляет всего 0,2%, и шансы сегодня обновить летний максимум, на мой взгляд, невелики, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий... читать дальше
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.25 августа 2017 года 13:40
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