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25 августа 2017 года 18:03
Волатильность на валютном рынке останется низкой - Бинбанк
Большую часть прошедшей недели курс рубля оставался около уровня 59 руб./долл., курсы валют ЮАР, Мексики, Бразилии также были относительно стабильны, констатирует главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. При этом фондовые площадки большинства стран с формирующимися рынками завершили неделю «в плюсе», что соответствовало позитивной динамике многих сырьевых рынков, прежде всего, росту цен на металлы. Кроме того, постепенно снижается уровень напряженности, связанный с конфликтом между США и КНДР и терактом в Испании; индекс волатильности фондовых рынков VIX снижается. В то же время в США сохраняется повышенный уровень неопределенности, но его источником теперь являются опасения по поводу возможностей увеличения «потолка» для уровня государственного долга в конце сентября. Дж. Йеллен на конференции в Джексон Хоул полностью изменила структуру выступления по сравнению с прошлогодним вариантом, и не обсуждала вопросы монетарной политики, сосредоточившись на проблемах финансового регулирования, отметив, что оно не должно подвергаться существенным изменениям. Это разочаровало участников рынков, ожидавших хотя бы каких-нибудь намеков на действия регулятора в области процентной политики. В результате курс доллара снизился по отношению к евро, рублю и большинству валют стран с формирующимися рынками. В конце месяца, как обычно, будет опубликована статистика, характеризующая состояние американского рынка труда (изменение числа занятых и средней зарплаты, уровень безработицы), инфляционные процессы в США (дефлятор потребительских расходов) и еврозоне (ИПЦ). Ускорения инфляции, которое могло бы заставить центральные банки действовать более агрессивно, не ожидается, поэтому, скорее всего, резких движений на валютном рынке пока не будет. При сохранении позитивной конъюнктуры на нефтяном рынке можно ожидать, что в последние дни лета курс доллара будет находиться в коридоре 58.5-59.5 руб., прогнозирует эксперт Бинбанка.
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25 августа 2017 года 19:50
Москва. 25 августа. Доллар США снижается, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне падения доллара на Forex после выступления главы ФРС США Джанет Йеллен в Джексон-Хоуле. читать дальше
.25 августа 2017 года 19:30
Рынок акций на неделе поднялся к уровням конца мая по индексу РТС на фоне выросших мировых площадок и нефти в ожидании новостей с ежегодного симпозиума экономистов и глав центробанков в США. Также поддержку рынку оказало ралли бумаг Сбербанка, взлетевшего к максимумам на фоне сильного отчета за полугодие по МСФО. читать дальше
.25 августа 2017 года 19:25
Цены евробондов РФ по итогам недели умеренно подросли благодаря спросу на риск и высоким ценам на нефть
Москва. 25 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам завершающейся недели умеренно подросли благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и высоким ценам на нефть; исключение составили лишь евробонды с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене по итогам недели, что привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.25 августа 2017 года 19:16
Москва. 25 августа. Российский рынок акций в пятницу вырос и завершил неделю ростом на фоне подорожавшей нефти из-за урагана Харви в США и благодаря подъему мировых фондовых площадок в ожидании новостей с ежегодного экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле. читать дальше
.25 августа 2017 года 19:00
"Крупные налоговые платежи не ощущались на рынке. В пятницу банки проводили основные налоговые платежи, однако существенного повышения спроса на ликвидность на наблюдалось. Ставки МБК выросли незначительно, а на аукционе РЕПО Федерального казначейства банки привлекли лишь треть средств из... читать дальше
.25 августа 2017 года 18:34
Сезон ураганов настиг рынки энергоносителей. Ураган Харви набирает силу в Мексиканском заливе и ожидается, что он обрушится на материк уже в субботу, указывает глава отдела исследований макроэкономики и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Компании приостановили добычу и переработку нефти в... читать дальше
.25 августа 2017 года 17:36
Credit Suisse пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых девелоперов РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". В то... читать дальше
.25 августа 2017 года 17:04
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку. Как... читать дальше
.25 августа 2017 года 16:23
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:48
Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода. читать дальше
.25 августа 2017 года 15:38
"Евро ждет выступления главы ЕЦБ в бодром расположении духа. Доллар пасует. Игроки используют последнюю возможность, чтобы скорректировать позиции в преддверии важных заявлений Драги и Йеллен. EURUSD вернулась выше отметки 1.18, но продвинуться выше ключевого сопротивления в районе 1.1830... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:05
ндексный провайдер MSCI объявит итоги августовской ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь с 25 на 26 августа по московскому времени. Изменения вступят в силу 1 сентября. По оценкам стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, список... читать дальше
.25 августа 2017 года 14:35
Если рынок закроется на отрицательной территории, индекс ММВБ может уйти на уровень 1920 п. - ИК "Фридом-Финанс"
"На рынке в целом сохраняется положительная торговая динамика, хотя рост достаточно скромный, индекс ММВБ прибавляет всего 0,2%, и шансы сегодня обновить летний максимум, на мой взгляд, невелики, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий... читать дальше
.25 августа 2017 года 14:05
"В начале торговой сессии пятницы европейские индексы акций растут в среднем на 0,3% на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики в Германии. При этом, из-за усиления урагана Харви, который может нарушить процесс производства нефти в Мексиканском заливе, цена барреля нефти марки... читать дальше
.25 августа 2017 года 13:40
Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "покупка акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), обеспечившую доходность 7% с момента ее открытия 4 мая 2017 года, сообщается в обзоре ФГ. Как говорится в материалах "БКС", аналитики указывают на повышение риска навеса предложения бумаг... читать дальше
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