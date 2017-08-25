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25 августа 2017 года 16:23
Нефть получает неожиданный шанс для роста цен - Бинбанк
В пятницу нефтяные котировки удерживаются на уровне, близком к 52,5$, указывает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Повышательной динамике нефтяных цен способствует набирающий силу ураган «Харви», который уже скоро достигнет берегов Техаса. Хотя удар стихии и не придется на зоны максимального скопления техасских НПЗ, однако, серьезной опасности подвержены многочисленные заводы вблизи Мексиканского залива, по оценкам самих производителей, к концу недели нефтепереработка снизится более чем на 1 млн барр./сутки (мощности НПЗ Мексиканского залива снизятся почти на 10% за счет эвакуации персонала и консервации производства). Более того, по оценкам метеорологов, урагану «Харви» в самое ближайшее время может быть присвоена 3 степень опасности (из 5 возможных), в штате объявлено чрезвычайное положение с полной мобилизацией всех спасительных служб. В результате мы полагаем, что столь критическое воздействие стихии на следующей неделе отразится стагнацией роста американского производства нефти, а также более существенным сокращением запасов сырья на фоне срывов поставок от закрытых НПЗ, что в совокупности окажет поддержку нефтяным ценам. Дополнительным фактором роста цен, по мнению эксперта банка, могут стать данные буровой активности, в том случае, если количество буровых установок за прошедшую неделю хотя бы незначительно сократится или останется неизменным, инвесторы, скорее всего, воспримут данную статистику, как очередное подтверждение некоторого ослабления давления на нефтяные цены со стороны сланцевого производства США. "Ожидаем, что в случае серьезных нарушений поставок от НПЗ Мексиканского залива, а также наличия умеренно-позитивного новостного фона нефтяные цены на следующей неделе могут преодолеть отметку в 53$ и закрепиться в диапазоне 52-54$. Также нами отмечается тот факт, что, скорее всего, рост нефтяных цен выше уровня 53$ будет краткосрочным, и после восстановления производства в США цены вновь вернутся в диапазон 50-53$", - прогнозирует аналитик Бинбанка.
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25 августа 2017 года 17:36
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.25 августа 2017 года 17:04
Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) России на 24% - до $4,1 за штуку, сообщается в обзоре "Уралсиба". Новая прогнозная стоимость привилегированных бумаг Сбербанка, рассчитанная аналитиками, составляет $2,8 за штуку. Как... читать дальше
.25 августа 2017 года 15:48
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Финансовая группа (ФГ) "БКС" закрывает торговую идею "покупка акций "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS), обеспечившую доходность 7% с момента ее открытия 4 мая 2017 года, сообщается в обзоре ФГ. Как говорится в материалах "БКС", аналитики указывают на повышение риска навеса предложения бумаг... читать дальше
.25 августа 2017 года 13:16
"Пара EURUSD в ожидании выступлений глав ФРС и ЕЦБ в Джексон Хоуле. Накануне значение пары практически не изменилось по итогам торгового дня в отсутствие значимых событий. Некоторую поддержку доллару оказали данные о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице, которые... читать дальше
.25 августа 2017 года 12:48
"Российская валюта находится в довольно комфортных условиях. На внешних площадках постепенно возвращается интерес к рискованным активам, поэтому высокодоходные валюты вновь выглядят привлекательно. Кроме того, ряд крупнейших банков повысил прогнозы роста российской экономики в текущем году.... читать дальше
.25 августа 2017 года 12:21
В первые три дня текущей недели пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 58,90-59,20 руб/долл., но вчера пыталась на 7-10 копеек «проколоть» верхнюю границу консолидации, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже с начала... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:59
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Эффект урагана может привести к дополнительному сокращению запасов сырой нефти и бензина в США в ближайшие пару недель - "Нордеа Банк"
"В ближайшие дни динамика нефтяных цен будет преимущественно определяться новостями об урагане в Мексиканском заливе. Ураган может затронуть регион, где сконцентрировано около 17% американской добычи и 30% переработки нефти. Приближение урагана оказывает разнонаправленное влияние на цены: с одной... читать дальше
.25 августа 2017 года 11:47
Москва. 25 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся к 1980 пунктам по индексу ММВБ на фоне роста мировых площадок в ожидании новостей с экономического симпозиума мировых центробанков в американском Джексон-Хоуле; акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) отыгрывают потери, понесенные на старте торгов на новостях о дивидендах за полугодие. читать дальше
.25 августа 2017 года 11:27
"Утро пятницы рубль начал с укрепления относительно американского доллара, в течение торгового дня поддержку национальной валюте будет оказывать нефть. Сегодня, как и вчера, цены на сырье держатся вблизи отметки 52,5 долл./барр. Резких движений курсов, скорее всего, ждать не придется. Сегодня все... читать дальше
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