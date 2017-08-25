Москва. 25 августа. Доллар США почти не меняется, евро лишь слегка повышается на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пика налогового периода.

Курс доллара США составил 59,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что всего на 0,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,87 руб./EUR1, повысившись на 3,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась всего на 1,4 копейки - до 1,4 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник всего на 0,79 копейки, до 59,1476 руб./$1, и опустил курс евро на 3,39 копейки, до 69,6995 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне завершения пиковых платежей в рамках налогового периода августа. В ожидании наиболее важного события недели для определения дальнейшей динамики мировых валют - конференции руководителей мировых ЦБ в Джексон-Хоуле и выступлений глав ФРС и ЕЦБ позднее в пятницу - участники торгов не проявляют особой активности и на внутреннем валютном рынке, даже несмотря на растущие цены на нефть.

Нефть дорожает в ходе торгов в пятницу, инвесторы с опасением следят за ураганом "Харви", приближающимся к берегам США. Вместе с тем нефтяной рынок завершает в минусе уже четвертую неделю подряд. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,85% - до $52,48 за баррель. Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,78% - до $47,73 за баррель.

Ураган "Харви", как ожидается, достигнет категории 3 (50-58 м/с), когда дойдет до побережья Техаса - в ночь на субботу или в субботу утром по местному времени. Этот нефтедобывающий штат не видел ураганов с 2008 года, а "Харви" может оказаться самым разрушительным для Техаса с 1999 года и для США в целом с 2005 года. В связи с потенциальными последствиями урагана для экономики аналитики опасаются ослабления спроса на нефть, что сдерживает рост цен.

"На сегодняшний день пришелся пик налоговых выплат месяца (НДС, НДПИ и акцизы на 500-510 млрд рублей), что способствовало локальному росту спроса на рублевую ликвидность в первой половине дня. Однако сравнительно небольшие объемы выплат и комфортный уровень ликвидности на денежном рынке свидетельствуют, что, по всей видимости, влияние фактора налогов на курс рубля невысоко", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"Сегодняшний пик налоговых платежей и повышение нефти в связи с приближающимся ураганом в Мексиканском заливе поддержали рубль сегодня. Пара "доллар-рубль" с начала недели сохраняется в узком ценовом диапазоне вблизи 59 руб./$1 в условиях спокойных торгов в сезон отпусков. После сегодняшней уплаты налогов на сумму 550 млрд рублей и предстоящих 28 августа выплат по налогу на прибыль данный фактор поддержки рубля перестанет действовать. В ближайшие дни динамика рубля будет достаточно сильно зависеть от реакции нефтяных котировок на ураган "Харви" в Мексиканском заливе, которые могут продемонстрировать некоторый рост, что поддержит рубль. Сегодня пара, вероятно, останется в узком диапазоне 58,8-59,3 руб./$1", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"В пятницу все инвесторы ожидают выступлений председателя ФРС США Джанет Йеллен и главы ЕЦБ Марио Драги. От того, какие выводы озвучат главы американского и европейского центробанков, будет зависеть судьба мировых валют в ближайшем будущем. Если говорить о ситуации в США, то выходившая в августе статистика была не особенно радостной. В частности, за июль сократилось количество выданных разрешений на строительство, а также снизились объемы продаж жилья на вторичном рынке. Кроме того, Федрезерв обеспокоен низкой инфляцией в стране. Вероятно, что на сентябрьском заседании ФРС оставит ставку без изменения", - считает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 8,73% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 1 б.п. - до 9,01% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 9,13% и 9,13% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 9,0% годовых.